Taylor Loffler: enfin un maraudeur de qualité à Montréal

Normalement, les équipes de la LCF souhaitent utiliser un joueur national comme maraudeur puisque c'est ce qu'on appelle une «position canadienne». Or, les Alouettes ne sont jamais parvenus à trouver le bon candidat à cette position depuis les belles années de Brouillette, au début de la décennie actuelle.

L'organisation espère toutefois avoir réglé le problème grâce à l'embauche du Canadien Taylor Loffler. En plus de consolider la position de maraudeur, le joueur de 27 ans ajoutera un élément de robustesse à une tertiaire qui en avait immensément besoin.

«Je suis le maraudeur le plus imposant de la ligue [6 pi 4 po et 225 lb] et les coups d'épaule sont ma marque de commerce. Je pense que je peux aider la tertiaire et la défense en nuisant au jeu des receveurs, qui échappent parfois des passes lorsqu'ils entendent des pas venir vers eux...»

Le porteur de ballon William Stanback est d'accord.

«J'ai joué contre lui la saison dernière et je suis très heureux qu'il fasse maintenant partie de notre équipe! Il ajoute un élément de robustesse et d'intensité à une défense, il n'y a aucun doute là-dessus», a estimé Stanback, qui n'est pas un gringalet, lui non plus.

De l'avis de Mike Sherman, les grandes enjambées de Loffler auront un tout aussi grand impact sur la défense des Alouettes que ses coups d'épaule. «Il peut couvrir beaucoup de terrain dans les zones profondes et ça aidera certainement notre défense», a dit l'entraîneur-chef, hier.

Antécédents de blessures

Loffler a été choisi pour faire partie de l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne à chacune de ses trois premières saisons. Il a totalisé 185 plaqués défensifs, 8 interceptions et a provoqué 7 échappés. Mais curieusement, les Blue Bombers de Winnipeg ne lui ont pas offert de nouveau contrat lorsque le marché des joueurs autonomes s'est ouvert en février.

«Ils ne m'ont soumis aucune offre. Je ne sais pas si c'était pour des raisons de plafond salarial. C'est possible. Toujours est-il que je me sens très choyé de faire partie des Alouettes à présent.»

Si les Blue Bombers ont décidé de laisser Loffler quitter le Manitoba, c'était peut-être parce qu'ils craignaient les blessures. Le maraudeur n'a raté que quatre matchs dans la LCF, mais c'était une tout autre histoire précédemment.

C'est après avoir accepté une bourse d'études de l'Université d'État de Boise que les ennuis ont commencé pour celui qui est né à Regina, mais qui a grandi au Montana et à Kelowna, en Colombie-Britannique.