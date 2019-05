Les Jets montrent la porte à leur DG

Les Jets de New York ont congédié leur directeur général Mike Maccagnan et l'entraîneur-chef Adam Gase le remplacera de manière intérimaire.

Associated Press Florham Park

L'équipe a annoncé la nouvelle mercredi. Maccagnan avait été embauché en janvier 2015.

« Mike a aidé à exécuter la vision stratégique de l'organisation lors des quatre dernières années et particulièrement lors des derniers mois, a dit le président des Jets, Christopher Johnson, dans un communiqué. Cependant, après de longues réflexions et une évaluation attentive, j'ai pris la décision qu'il était dans le meilleur intérêt à long terme des Jets de New York de faire un changement. »

Le moment de l'annonce est un peu étonnant puisque Maccagnan a supervisé le repêchage des Jets il y a trois semaines et a embauché le porteur de ballon Le'Veon Bell et le secondeur C. J. Mosely après l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Il y avait toutefois des rumeurs de mésententes entre Maccagnan et Gase - ce que les deux ont nié.