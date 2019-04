Vente des Alouettes: Stephen Bronfman nie les rumeurs

Depuis quelques semaines, les rumeurs au sujet de la vente de l'équipe propriété de Robert Wetenhall n'ont cessé d'alimenter les médias. Éric Lapointe a d'abord manifesté son intérêt avant de se retirer du dossier au début avril, puis de se raviser deux semaines plus tard, indiquant qu'il était toujours prêt à se porter acquéreur du club «avec un simple coup de fil».

Le journaliste Herb Zurkowsky de The Montreal Gazette a rapporté, lundi, que la Ligue canadienne de football serait sur le point de vendre la formation montréalaise au groupe Claridge, propriété de Bronfman, qui tente de ramener le Baseball majeur à Montréal.

Difficultés

À la fin mars, le commissaire de la LCF Randy Ambrosie, a admis avoir eu des discussions avec le propriétaire montréalais afin de venir en aide aux Alouettes.

«Nos discussions avec la famille Wetenhall se déroulent depuis plusieurs mois et portent sur ceci: comment fait-on pour ramener les Alouettes là où tout le monde veut le voir ?» avait-il déclaré.

«Nous voulons que l'équipe connaisse du succès sur le terrain et à l'extérieur de celui-ci. Quelles sont les étapes pour y parvenir et comment doit-on procéder? C'est là-dessus que nous travaillons, et de ça dont nous discutons.»

En novembre, lors d'un entretien avec La Presse canadienne, Andrew Wetenhall, fils de Robert et gouverneur du club depuis quelques années, a répété que le club n'était pas à vendre, même si son père et lui sont inquiets des performances de l'équipe, à la fois sur le terrain et aux guichets.

«La vente de billets est en baisse. Ça a un réel impact sur notre organisation, avant tout financier. Nous investissons beaucoup dans cette équipe [...], alors oui, nous sommes inquiets par ce manque d'appui, avait-il déclaré. Comme nous sommes incapables de remplir nos gradins comme avant, ça fait en sorte qu'il est plus difficile d'attirer des joueurs dans notre marché.

«Ça n'a jamais été une entreprise qui nous a fait faire de l'argent depuis que nous en sommes propriétaires, a-t-il ajouté. [...] À chaque année ou presque, nous devons réinjecter de l'argent afin d'assumer les frais de l'équipe. Nous n'avons été profitables que lorsque nous avons accueilli un match de la Coupe Grey.»