 Le propriétaire des Hurricanes investit dans l'Alliance of American Football 

Le propriétaire des Hurricanes de la Caroline Tom Dundon a investi 250 millions US dans l'Alliance of American Football.

Dundon sera également le président de la ligue qui compte huit équipes et qui a commencé ses activités le 9 février. Son implication dans la nouvelle ligue s'est concrétisée en quelques jours la semaine dernière, selon Dundon et le cofondateur de l'AAF Charlie Ebersol - même si Dundon suivait les opérations depuis les premiers balbutiements de la ligue.

Ebersol a nié les rumeurs mardi selon lesquelles l'AAF avait été sauvée financièrement par Dundon.

«Ç'a été une tâche extraordinaire, a dit Ebersol, qui a créé l'AAF il y a moins d'un an avec le directeur exécutif du Temple de la renommée du football professionnel Bill Polian. C'est un défi et une opportunité gigantesque, et comme toute entreprise en démarrage, tu cherches constamment la paix d'esprit. Quand nous nous sommes réunis après la première semaine d'activités, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs, et nous nous sommes dit que si nous pouvions trouver une personne qui puisse prendre soin de cette ligue à long terme, alors ce serait formidable.»

Dundon est aussi le cofondateur du club de golf Trinity Forest à Dallas, où se déroule le tournoi AT&T Byron Nelson du circuit de la PGA ; le propriétaire majoritaire de l'entreprise Employer Direct Healthcare, ainsi que l'actionnaire majoritaire de Topgolf, une entreprise de divertissement sportif.

L'AAF compte des équipes à Atlanta, Phoenix, San Diego, San Antonio, Memphis, Birmingham, Orlando et Salt Lake City. Son calendrier régulier s'étale sur 10 semaines, avant les éliminatoires qui culmineront lors du dernier week-end d'avril.