Une autre pièce au casse-tête des Alouettes

Un réserviste pour Stanback...

Ce ne sera pas Tyrell Sutton, mais les Alouettes auront un vétéran porteur de ballon pour aider William Stanback à compter du mois de mai. Il s'agira de Jeremiah Johnson, qui a été embauché hier. Ancien des Lions de la Colombie-Britannique, Johnson compte cinq saisons d'expérience et devrait être un très bon réserviste à Stanback. L'attaque des Alouettes serait bien avisée d'accorder une place de choix à son jeu au sol la saison prochaine, alors la présence d'un deuxième bon demi offensif ne sera pas de trop. Johnson a récolté 633 verges en 120 courses (moyenne de 5,3) et 308 par la voie des airs (40 attrapés) en 2018. Il a signé un contrat d'un an.

...et deux autres receveurs

La formation montréalaise a également annoncé avoir conclu des ententes avec les receveurs Stephen Adekolu et Chris Brown. L'Ontarien Adekolu disputera donc une troisième campagne avec les Alouettes après avoir passé les trois premières saisons de sa carrière dans la Ligue canadienne avec les Lions. L'athlète de 6 pi 3 po et 200 lb s'est joint aux Alouettes au mois d'août 2017. Pour sa part, Brown, âgé de 25 ans, a connu une brillante carrière avec le Fighting Irish de l'Université Notre Dame avant de tenter sa chance dans la NFL avec les Cowboys de Dallas et les Bengals de Cincinnati.

D'autres faiblesses à combler

Kavis Reed a procédé à plusieurs embauches judicieuses cette semaine. Le directeur général des Alouettes n'est toutefois pas encore parvenu à trouver un ailier défensif qui pourrait jouer à l'autre extrémité de John Bowman sur la ligne défensive. Willie Jefferson, Ja'Gared Davis, Micah Johnson ou même Shawn Lemon auraient tous été des candidats intéressants pour jouer un rôle de chasseur de quart avec les Alouettes, mais ont accepté des offres d'autres équipes. Il semble également manquer un autre joueur à la tertiaire. Tommie Campbell et Mitchell White - s'il revient au jeu - devraient former une très bonne paire de demis de coin et Taylor Loffler est probablement le meilleur maraudeur de la LCF. Mais il n'y a aucune valeur sûre aux deux postes de demis défensifs.

Un Rouge et Noir affaibli

La meilleure nouvelle de la semaine pour les Alouettes est l'exode de joueurs de talent chez le Rouge et Noir. Ottawa a perdu son quart-arrière (Trevor Harris), son porteur de ballon (William Powell), son bloqueur à gauche (SirVincent Rogers) et deux de ses trois meilleurs receveurs (Greg Ellingson et Diontae Spencer). Spencer a signé un contrat avec les Steelers de Pittsburgh, le mois dernier. Le DG Marcel Desjardins a toujours dit qu'il ne dérogerait pas de son budget et ne mentait manifestement pas! Desjardins a cependant mis la main sur Jonathon Jennings, qui était en quelque sorte le prix de consolation parmi les quarts-arrières disponibles. Jennings n'est âgé que de 26 ans et possède un potentiel considérable. Il reste que le Rouge et Noir est moins fort aujourd'hui qu'il l'était avant l'ouverture du marché de l'autonomie.

Popp et les Argos n'arrêtent pas

Les Argonauts de Toronto ont offert plus de 800 000 $ par saison à Bo Levi Mitchell et auraient discuté sérieusement avec Trevor Harris et Jonathon Jennings. Alors quand Jim Popp dit qu'il est satisfait de la situation des Argos au poste de quart avec James Franklin, permettez-nous d'en douter. Probablement grâce à l'argent qu'il n'a pas eu à dépenser afin d'obtenir un quart étoile, Popp a multiplié les embauches depuis mardi. Derel Walker, Chris Rainey, Tyrell Sutton, Kevin Fogg, Micah Awe, Shawn Lemon, Toby Antigha et Cory Johnson font maintenant tous partie des Argonauts. Mais si Franklin ne s'établit pas comme un bon quart-arrière, ces signatures ne changeront probablement pas grand-chose. Une situation qui n'est pas sans faire penser à celle des Alouettes.

Encore l'Ouest

On dit souvent que la LCF est une «ligue de l'Ouest». Parce que les équipes de l'ouest du pays sont généralement en meilleure santé financière et parce qu'elles sont presque toujours plus fortes que leurs cousines de l'Est. La preuve, c'est que depuis que la LCF a changé son système éliminatoire afin de potentiellement permettre à quatre équipes d'une même division de participer au tournoi, seules des formations de l'Ouest en ont profité. Depuis 1996, il y a eu 4 équipes de l'Ouest dans les matchs éliminatoires à 11 reprises, alors que l'inverse ne s'est jamais produit une seule fois. Ça ne risque pas trop de changer cette année puisque les trois meilleurs quarts de la ligue (Mike Reilly, Bo Levi Mitchell et Trevor Harris) font maintenant tous partie de la division Ouest.

Repêchage et convention collective

La majorité de l'action sur le marché des joueurs autonomes étant chose du passé, les neuf équipes mettront maintenant leur énergie sur le repêchage canadien, qui aura lieu le 2 mai. Quant à elles, la Ligue canadienne et l'Association des joueurs tenteront de trouver un terrain d'entente en vue du renouvellement de leur convention collective, qui viendra à échéance dans un peu plus de trois mois. Avec la menace des deux nouvelles ligues professionnelles aux États-Unis (l'Alliance of American Football et la XFL) qui plane sur elle, la LCF devra probablement améliorer les conditions qu'elle offre à ses joueurs de façon significative. À défaut de quoi elle pourrait perdre beaucoup de ses meilleurs jeunes joueurs américains.