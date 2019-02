Les Alouettes ajoutent Jeremiah Johnson

Les Alouettes de Montréal ont ajouté un demi offensif à leur formation en offrant un contrat d'un an à Jeremiah Johnson.

Le footballeur de cinq pieds neuf, 209 livres, a disputé cinq saisons dans la Ligue canadienne de football, dont les trois dernières avec les Lions de la Colombie-Britannique. En 2018, il a porté le ballon 120 fois pour des gains de 633 verges et cinq touchés en 13 rencontres, soit une moyenne de 5,3 verges par course. L'athlète âgé de 31 ans a également ajouté 308 verges sur 40 réceptions.

En carrière, Johnson a disputé 61 rencontres dans le circuit Ambrosie, portant le ballon 572 fois pour 3151 verges et 55 touchés, en plus de capter 162 passes pour 1415 verges et cinq majeurs.

Johnson a porté les couleurs du Rouge et Noir d'Ottawa et des Argonauts de Toronto. Il a aussi évolué dans la NFL avec les Broncos de Denver, portant le ballon à 14 reprises pour des gains de 77 verges.

L'équipe a également annoncé en être venue à une entente d'une saison avec le receveur Stephen Adekolu. L'Ontarien jouera donc une troisième saison avec les Alouettes après avoir passé ses trois premières campagnes avec les Lions.

L'athlète de six pieds trois, 200 livres, s'est joint aux Alouettes au mois d'août 2017. Régulièrement employé au sein des unités spéciales, où il a réussi cinq plaqués la saison dernière, le joueur de 30 ans a également capté une passe pour huit verges en 17 parties.