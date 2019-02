Alouettes: l'équipe d'Antonio Pipkin?

«Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la plupart des quarts partants de la ligue deviendront des joueurs autonomes», avait répondu le directeur général des Alouettes.

Le plan a bien sûr changé en cours de route. Drew Willy, Matthew Shiltz et Jeff Mathews ont subi des blessures et Reed a frappé le grand coup en faisant l'acquisition de Johnny Manziel. Une transaction qui a redonné un peu de place aux Oiseaux dans le paysage sportif du Québec.

Manziel est devenu un Alouette, mais c'est Antonio Pipkin qui a saisi sa chance lorsqu'elle est passée quelques semaines plus tard. Le jeune quart a stoppé l'hémorragie qui durait depuis approximativement un an en gagnant deux départs de suite.

Mike Reilly, Trevor Harris et Jonathon Jennings ont tous changé d'équipe depuis mardi. Après avoir reçu une offre de quatre ans pour plus de 800 000 $ par saison des Argonauts de Toronto, Bo Levi Mitchell a finalement décidé de rester avec les Stampeders de Calgary. Zach Collaros a également choisi de demeurer au même endroit en acceptant l'offre des Roughriders de la Saskatchewan.

Selon toute vraisemblance, les Alouettes n'étaient pas dans la course pour aucun de ces quarts. Manziel est sous contrat pour une autre saison et Pipkin a signé une entente de deux ans en octobre. Shiltz, Mathews, Vernon Adams fils et le Québécois Hugo Richard font également tous partie des Alouettes.

Leçon d'humilité

Lorsque la saison s'est terminée au début novembre, l'entraîneur-chef Mike Sherman a indiqué qu'il y aurait une lutte entre Manziel et Pipkin pour le poste de quart partant au camp de 2019. Manziel amorcerait probablement le camp avec les partants, mais rien n'était coulé dans le béton.

Mais selon des membres de l'organisation, c'est plutôt Pipkin qui mériterait de détenir l'avantage. Manziel possède les habiletés pour être un bon joueur dans la LCF, mais n'a toujours pas prouvé qu'il était assez discipliné et travaillant pour confirmer ce potentiel.