NFL: 10 choses à surveiller durant la saison morte

Les Patriots

Tom Brady et Bill Belichick ont confirmé qu'ils seraient de retour la saison prochaine, mais Rob Gronkowski sera en période de réflexion dans les prochaines semaines. Avec trois bagues du Super Bowl aux doigts et un corps usé par les blessures, la retraite serait sûrement une sage décision pour l'ailier rapproché. Malgré leurs succès, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre apportent des changements importants à leur formation tous les ans, et ce sera probablement encore le cas cette année.

Les Rams

L'autre équipe finaliste du Super Bowl devra procéder à un sérieux travail d'autoévaluation. Les Rams de Los Angeles peuvent-ils remporter les grands honneurs avec Jared Goff et Todd Gurley comme piliers de l'attaque? Après les avoir vu jouer dimanche soir, rien n'est moins sûr. En défense, Ndamukong Suh et quelques autres joueurs obtiendront leur autonomie en mars. Les Seahawks de Seattle et les 49ers de San Francisco défieront les Rams dans l'Ouest de la Nationale, alors une simple participation aux éliminatoires en 2019 est loin d'être assurée.

Les Chiefs

Quelques jours après leur défaite en finale d'association, les Chiefs de Kansas City ont remercié le coordonnateur défensif Bob Sutton et l'ont remplacé par Steve Spagnuolo, qui a travaillé sous les ordres d'Andy Reid à Philadelphie. Le secondeur Dee Ford et le demi de coin Steven Nelson deviendront joueurs autonomes le mois prochain, et compte tenu des nouveaux contrats qui devront être offerts à Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce, il n'y aura pas beaucoup d'argent pour améliorer la défense. C'est donc probablement au repêchage que les Chiefs devront trouver du renfort pour leur défense.

Les Saints

On ne risque pas trop de se tromper en disant qu'aucune équipe dans l'histoire de la NFL n'a subi une élimination crève-coeur deux années de suite comme les Saints. Et dans une division où la compétition est presque toujours forte, ce ne sera pas facile pour les Saints de se maintenir dans l'élite. Drew Brees continuera-t-il à être aussi prolifique au début de la quarantaine? C'est évidemment la clé du succès des Saints. Des rumeurs persistantes envoient Sean Payton chez les Cowboys de Dallas à moyen terme, mais l'entraîneur-chef devrait rester avec les Saints au moins une autre saison.

L'arbitrage

Après le dopage, les commotions cérébrales et la controverse impliquant Colin Kaepernick, l'arbitrage est la nouvelle épine sous le pied de la NFL. Afin d'éviter un autre fiasco comme lors de la finale d'association entre les Rams et les Saints, la NFL devrait s'appuyer sur la technologie autant que possible. Trop de pénalités peuvent complètement changer l'allure d'un match pour qu'il n'en soit pas ainsi. Avec un nombre grandissant de gens qui sont convaincus que la NFL influence indirectement les résultats de ses matchs et avec la légalisation des paris sportifs, la NFL doit s'assurer plus que jamais de bien protéger son intégrité.

Les Eagles

Selon les informations qui ont circulé le week-end dernier, les Eagles songeraient sérieusement à la possibilité d'appliquer l'étiquette de joueur de franchise à Nick Foles. L'objectif serait ensuite de l'échanger en retour d'un choix au repêchage. Les Eagles n'auraient cependant pas changé d'avis: Carson Wentz est leur homme, même si plusieurs joueurs des Eagles ont fait savoir sous le couvert de l'anonymat qu'ils préféraient jouer avec Foles parce que Wentz ne serait pas un coéquipier exemplaire.

Les Steelers

À Pittsburgh, Antonio Brown sera-t-il échangé ou non? Le receveur touchera 39 millions pour les trois prochaines saisons, un prix relativement bas pour un joueur de son calibre qui est encore à son apogée. Il y a également le dossier Le'Veon Bell qui traîne en longueur. Adam Shefter, d'ESPN, a rapporté que les Steelers n'auraient pas écarté la possibilité de placer l'étiquette de joueur concession sur Bell pour la troisième année de suite. C'est d'ailleurs ce qui a incité le porteur de ballon à rater toute la saison 2018 plutôt que de toucher un salaire de 14,5 millions.

Les Packers

Le nouvel entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Matt LaFleur, réussira-t-il à relancer Aaron Rodgers? La carrière du quart-arrière a perdu un peu de son lustre au cours des deux dernières années, notamment en raison des blessures. Qui aurait pu imaginer que les Packers ne retourneraient pas au Super Bowl de 2011 à 2018 à la suite de leur conquête d'il y a huit ans? Rodgers a maintenant 35 ans et devra être mieux entouré afin de pouvoir y retourner. Les Packers ont grandement besoin d'ajouter quelques joueurs d'impact à leur formation, et des deux côtés du ballon.

Les Browns

La belle saison de Baker Mayfield et des Browns était-elle un mirage ou le début d'une renaissance? L'équipe de l'Ohio a assemblé un bon noyau de jeunes joueurs et Mayfield a réglé l'éternel problème au poste de quart. Qui plus est, les Browns auront beaucoup d'argent à dépenser sous le plafond salarial, ainsi que huit sélections dans les cinq premiers tours du prochain repêchage. En contrepartie, aucun adversaire ne les prendra à la légère à partir de septembre.

Le jeu offensif

Le Super Bowl de dimanche a été le moins regardé des 10 dernières années, comme quoi l'attaque attire les foules mêmes si ce sont les défenses qui gagnent des championnats. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les cotes d'écoute de la NFL ont substantiellement augmenté en première moitié de saison; les gens souhaitent voir des joueurs spectaculaires comme Patrick Mahomes et des touchés. Pas des passes rabattues et des bottés de dégagement. La NFL continuera-t-elle à favoriser le jeu offensif avec ses règlements? Poser la question, c'est y répondre.