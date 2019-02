Les Patriots remportent le 53e Super Bowl

Tom Brady et Bill Belichick auront maintenant besoin d'une deuxième main pour montrer leurs bagues du Super Bowl.

Brady a obtenu 262 verges par la passe, la défensive de Belichick a tenu le coup et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont vaincu les Rams de Los Angeles 13-3, dimanche soir, lors du 53e Super Bowl.

Le tandem Brady-Belichick a remporté un sixième Super Bowl, mais ce ne fut pas le genre de match attendu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Les amateurs croyaient être témoins d'un duel explosif entre deux des quatre meilleures attaques de la NFL, mais c'est finalement l'équipe la plus opportuniste qui s'est sauvée avec le trophée Vince-Lombardi.

Le porteur de ballon Sony Michel a réussi un touché au sol de deux verges à mi-chemin au quatrième quart pour donner les devants 10-3 aux Patriots. Il s'agissait de son sixième majeur au cours des présentes séries, ce qui constitue un record pour une recrue.

«Nous avons finalement réussi à inscrire un touché et la défensive a disputé son meilleur match de l'année», a déclaré Brady.

Le demi inséré Rob Gronkowski, qui en était peut-être à son dernier match en carrière dans la NFL, a mis la table pour le touché de Michel grâce à un spectaculaire attrapé de 29 verges à la porte des buts.

«Il sait me faire confiance et il sait me lancer le ballon, sachant que je vais l'attraper», a expliqué Gronkowski.

Le quart Jared Goff a eu l'occasion de répliquer et de permettre aux Rams de créer l'égalité, mais il a glissé en tentant une passe dans la zone et le ballon a terminé son élan dans les mains du demi de coin des Patriots Stephon Gilmore.

Le botteur des Patriots Stephen Gostkowski a mis le match hors de portée avec seulement 76 secondes à écouler en réussissant un botté de précision de 41 verges.

Il s'agissait du plus bas total de points de l'histoire du Super Bowl.

«Nous sommes une équipe infatigable, a souligné le secondeur Dont'a Hightower, qui a aidé la défensive des Patriots à accorder le moins de points au Super Bowl, égalant le record des Cowboys de Dallas, en 1972. Nous n'avons jamais abandonné. Lorsque nous jouons comme nous l'avons fait ce soir, nous sommes imbattables.»