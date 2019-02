Trump préfère voir son fils jouer au soccer qu'au football

Agrandir

Lors d'une interview diffusée sur CBS à quelques heures du Super Bowl, le président s'est vu demander s'il laisserait son fils Barron, 12 ans, jouer à ce sport ultra populaire aux États-Unis, mais de plus en plus critiqué à cause de sa violence et des commotions cérébrales que subissent les joueurs.

Photo Susan Walsh, AP