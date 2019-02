Les Alouettes dévoilent leur nouvelle identité

« Patrick [Boivin] et son équipe ont fait un travail fantastique. Mais on ne vend pas un produit gagnant sur le terrain. Vous le savez et je le sais, il faut gagner des matchs. »

- Andrew Wetenhall

« Pour la première fois depuis au moins cinq ans, il y aura de la stabilité dans notre groupe d'entraîneurs et chez les joueurs. On a progressé en deuxième moitié de saison. Il faut continuer de le faire », a dit Wetenhall, qui demeure cependant optimiste quant à la prochaine saison.

Sinon, des comptes devront être rendus. Wetenhall n'a d'ailleurs pas nié que le directeur général Kavis Reed risquait de perdre son poste.

« Kavis n'a plus beaucoup de marge de manoeuvre. On doit gagner. Et on sait tous quelles décisions devront être prises si l'équipe continue de perdre. »

Excitation et optimisme

L'une des missions de Boivin depuis qu'il est entré en poste a toujours été de rajeunir la clientèle des Alouettes. Si l'on se fie à la foule présente au lancement de vendredi, il y a de l'espoir à ce niveau. La majorité des gens présents étaient dans la vingtaine ou la trentaine.

« Il faut savoir segmenter les défis. Il ne sert à rien de vouloir escalader la montagne d'un coup. On veut bâtir sur une fondation solide. J'aime beaucoup nos nouvelles couleurs et notre nouveau logo, c'est rafraîchissant », a commenté Luc Brodeur-Jourdain.

« C'est moderne, mais ça respecte quand même notre tradition. »

- Luc Brodeur-Jourdain

Brodeur-Jourdain, Hénoc Muamba, Kristian Matte, Martin Bédard, Antonio Pipkin, Matthew Shiltz, Ernest Jackson, William Stanback et d'autres joueurs de l'équipe étaient présents, de même que Danny Maciocia, Anthony Calvillo, Étienne Boulay et plusieurs personnalités publiques.

« C'est excitant de voir notre nouvel uniforme et notre nouvelle marque. On veut laisser le passé [récent] derrière nous », a dit Pipkin.

Signification du logo

Même si les couleurs ne seront plus exactement les mêmes, l'uniforme des Oiseaux demeurera bleu, rouge et blanc. Le nouveau logo marque un changement plus net.