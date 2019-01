Laurent Duvernay-Tardif: «Ce n'est qu'une question de temps»

«C'était la première fois que je vivais une longue absence comme celle-là, et ça n'a effectivement pas été facile», a raconté Duvernay-Tardif, mardi matin, dans la boulangerie de ses parents à Montréal.

Victime d'une fracture de Maisonneuve au début du mois d'octobre, Duvernay-Tardif a reçu le feu vert des médecins deux semaines avant la fin de la saison, mais n'est finalement jamais revenu au jeu.

«Ma cheville était bien guérie, et rendu à notre premier match éliminatoire contre les Colts [le 12 janvier], je sentais que je m'entraînais comme l'année dernière. Cela dit, je pense que mon jeu en situation de match n'était peut-être pas à un assez bon niveau.»

Le Québécois a donc compris la décision des Chiefs de le laisser de côté lors des matchs éliminatoires, même s'il aurait pu jouer au besoin.

«Andrew Wylie avait fait un bon travail tout au long de la saison. Lorsqu'on joue pendant 14 semaines, on développe une certaine chimie avec les autres joueurs. Il avait une expérience de jeu que je n'avais peut-être plus à ce moment-là.»

«Mais d'avoir travaillé très fort et d'avoir repoussé mes limites chaque jour afin de revenir au jeu avant la fin de la saison, puis de perdre en finale d'association, c'est sûr que c'est décevant.»

La priorité au football

La déception a cependant vite fait place à l'optimisme pour Duvernay-Tardif. Il a déjà le regard vers la saison prochaine.

«Je veux bien me préparer pour la saison 2019, et mon régime d'entraînement et ma vision pour celle-ci a commencé hier [lundi].»

«J'ai parlé aux entraîneurs au terme de la saison et ils sont confiants que je pourrai reprendre le poste de garde à droite.»

C'est parce qu'il veut se concentrer pleinement sur sa préparation en vue de sa prochaine campagne que Duvernay-Tardif attendra au moins un an avant d'amorcer sa résidence, lui qui est diplômé en médecine depuis mai.

«J'ai des entrevues et des meetings qui sont prévus avec différentes facultés afin d'établir quel plan sera le meilleur pour moi au niveau de ma résidence. Je vais quand même essayer d'aller passer quelques journées à l'hôpital afin de garder la main et pour que la transition soit plus facile lorsque je vais commencer ma résidence.»

Duvernay-Tardif investira également du temps et de l'énergie dans sa fondation. L'autobus «Bougez avec LDT» prendra la route et se rendra même jusqu'en Gaspésie pour faire la rencontre de jeunes et les inciter à être actifs physiquement.

Même si son horaire sera encore bien garni, Duvernay-Tardif s'accordera un peu plus de temps de repos qu'au cours des dernières années. «Je peux profiter de ma première saison morte officielle depuis cinq ans!»