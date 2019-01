Laurent Duvernay-Tardif aura une nouvelle mentalité

En mai, le garde droit des Chiefs est devenu le premier joueur actif de la NFL à recevoir un diplôme de médecine, graduant de McGill.

Kansas City a amorcé la campagne en gagnant cinq matchs d'affilée, en route vers un dossier de 9-1 après 10 matchs.

Mais la cinquième saison du Québécois a été bien écourtée : le 7 octobre, il s'est fracturé le péroné droit et s'est blessé à la cheville, contre Jacksonville.

«C'est fou, a déclaré Duvernay-Tardif, un gaillard de six pied cinq et 325 livres. Ça fait réaliser que vous risquez constamment de vous blesser, à chaque jeu.

«Nous étions en train de gagner le match. Ce n'était qu'une question d'accumuler des courses pour écouler le temps mais en un instant, quelqu'un tombe sur vous et votre saison est finie.

«Je pense que la saison prochaine, je vais savourer encore plus chaque jeu, savourer la chance de gagner en équipe, de jouer au football dans un stade fabuleux. Il faut ressentir ça comme un privilège et ne pas être stressé au sujet du plan de match ou de la foule, juste en profiter et faire de son mieux. Ça va être ça mon état d'esprit.»

Le quart Pat Mahomes a aidé Kansas City à mériter un titre de section, devenant le deuxième quart de l'histoire de la NFL à cumuler 5000 verges aériennes et 50 passe de touché. La saison des Chiefs s'est terminée avec une défaite de 37-31 contre les Patriots, dans le match de championnat de l'Américaine.

Si les Chiefs avaient accédé au Super Bowl qui sera disputé dimanche, Duvernay-Tardif pense qu'il aurait pu jouer. En voyant le verre à moitié plein, notons qu'il a pu s'entraîner avec l'équipe en fin de saison. Maintenant, il peut entamer la saison morte en se sentant bien physiquement.

Au niveau de la médecine, il doit choisir où faire sa résidence.

«Je veux rencontrer des gens de différentes facultés, différents départements et voir quel est le meilleur plan, a confié Duvernay-Tardif. Que ce soit à temps partiel à partir de l'année prochaine ou à temps plein une fois que j'ai fini de jouer au football. Je dois me donner la meilleure chance d'être un bon médecin une fois que la page sera tournée.»