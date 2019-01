Le quart Hugo Richard se joint aux Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi qu'ils avaient octroyé un contrat de deux ans à l'ancien quart-arrière du Rouge et Or de l'Université Laval Hugo Richard.

Richard a conclu sa carrière universitaire en aidant le Rouge et Or de l'Université Laval à soulever la Coupe Vanier, en vertu d'un gain de 34 à 20 sur les Marauders de l'Université McMaster le 24 novembre dernier.

Le quart âgé de 24 ans a complété 23 de ses 31 passes pour des gains de 348 verges et deux touchés dans la victoire, en plus d'ajouter 60 verges et un touché au sol.

Au cours de ses cinq saisons passées dans l'uniforme du Rouge et or, Richard a conduit l'équipe à deux championnats de la Coupe Vanier et il a été choisi le joueur par excellence de cette rencontre chaque fois.

« Hugo a connu toute une carrière dans les rangs universitaires et il n'a cessé de s'améliorer au fil des saisons, en plus de gagner de nombreux honneurs d'équipe et individuels, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Il mérite une chance de se faire valoir au poste de quart et nous allons lui donner l'opportunité de le faire avec l'équipe de sa ville natale, avec laquelle il est déjà familier. »

Richard a auparavant été invité au camp d'entraînement des Alouettes en 2017.

En 38 rencontres en carrière avec la formation de Québec, l'athlète originaire de Saint-Bruno-de-Montarville a complété 782 de ses 1145 passes pour des gains de 10 271 verges, en plus de décocher 70 passes de touché, contre seulement 19 interceptions. Richard s'est avéré une double menace pour les défenses adverses, récoltant des gains de 1228 verges au sol et inscrivant 30 majeurs par la course. Il est d'ailleurs devenu le seul joueur de l'histoire du RSÉQ à inscrire 70 touchés par la passe et 30 au sol.

L'ancien des Cheetahs du Cégep Vanier a reçu de nombreux honneurs alors qu'il évoluait avec le Rouge et Or. Il a notamment été nommé le joueur par excellence du RSÉQ en 2014, en 2017 et en 2018, en plus d'être élu recrue de l'année en 2014 sur la scène provinciale et nationale.

Richard a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles au pays en 2014 et en 2017.