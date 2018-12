Les Seahawks confirment leur place en éliminatoires

Russell Wilson a lancé sa troisième passe de touché du match à Ed Dickson alors qu'il restait 7:31 à faire au quatrième quart, Chris Carson a réussi un converti de deux points et les Seahawks de Seattle ont confirmé leur place en éliminatoires en vertu d'un gain de 38-31 face aux Chiefs de Kansas City, dimanche soir.

Associated Press Seattle

Wilson a eu le dessus sur le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes et a aidé les Seahawks à mettre le grappin sur la victoire pour s'assurer un match éliminatoire, après avoir raté le tournoi hivernal la saison dernière. C'est la septième fois en neuf saisons que les Seahawks réussissent à se tailler une place en éliminatoires avec Pete Carroll à la barre de l'équipe et six fois en sept saisons avec Wilson à titre de quart partant.

Les Seahawks (9-6) pourraient terminer au cinquième rang et s'assurer d'un duel face aux Cowboys de Dallas s'ils venaient à l'emporter face aux Cardinals de l'Arizona la semaine prochaine.

Wilson a complété 18 de ses 29 passes pour des gains de 271 verges par la voie des airs. Carson a pour sa part amassé 116 verges de gains au sol, alors que Baldwin a réussi sept attrapés pour des gains de 126 verges et un majeur spectaculaire de 27 verges au troisième quart.

Mahomes a réussi 23 de ses 40 passes pour 273 verges de gains aériens et il a lancé trois passes de touché. Il a connu quelques moments exceptionnels, mais pour une deuxième semaine d'affilée, les Chiefs (11-4) n'ont pas été en mesure de s'emparer de la victoire qu'il leur aurait permis de s'emparer du premier rang dans l'Américaine et de se procurer l'avantage du terrain tout au long des éliminatoires. Ils auront toutefois toujours la chance de mettre la main sur le titre de section lors du dernier week-end d'activités dans la NFL.