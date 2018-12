Les Bears à la porte d'une place en éliminatoires

Associated Press Lake Forest

Sur le jeu suivant, avec les Rams à la ligne de 27, Kyle Fuller a capté la passe de Jared Goff. En l'espace de quelques secondes, les Bears venaient de mettre un terme à la menace et ont pu respirer un peu mieux.

Cette séquence, tard au troisième quart, résume assez bien l'histoire du match.

La puissante unité défensive des Bears a livré tout un spectacle lors du duel présenté aux heures de grande écoute, menant les meneurs de la section Nord de la Nationale vers un gain de 15-6 face aux champions de la section Ouest de la Nationale, les Rams, dimanche.

L'excellence de la défensive des Bears leur permet de pallier des piètres performances qu'ont offert l'attaque de l'autre côté du terrain.

« Nous avons été victimes d'une interception, et sur le jeu suivant, notre défensive a forcé l'autre équipe à en commettre une, et ça nous a permis de vraiment se concentrer sur le prochain jeu, mentalement parlant », a reconnu l'entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, lundi.

« C'est ce dont nous avons discuté toute la semaine - le prochain jeu, le prochain jeu, le prochain jeu - et il s'agit là d'un pur exemple de ce qui s'est passé hier soir, des deux côtés du terrain. En défensive nous étions solides, ok, prochain jeu. En attaque, nous ne jouions pas tel que souhaité, prochain jeu. »

La prochaine étape pour les Bears serait d'assurer leur participation en éliminatoires. Avec trois matchs à jouer, les Bears (9-4) pourraient participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2010.

Les Bears se sont relevés après avoir encaissé un revers en prolongation face aux Giants et ont remporté six de leurs sept matchs par la suite. La formation de Chicago promet cependant d'être testée ce dimanche, alors que les Packers de Green Bay débarqueront en ville. Bien que les Packers soient dans une mauvaise passe, les Bears ont généralement de la difficulté lorsque vient le temps d'affronter les Packers, l'une des plus grandes rivalités du circuit Goodell.

Les Bears ont encaissé cinq revers consécutifs face aux Packers et ont perdu neuf de leurs 10 derniers matchs. Lors du premier match de la saison au Lambeau Field, les Packers étaient venus de l'arrière et avaient comblé un déficit de 20-0 pour l'emporter, malgré l'état de santé médiocre de Aaron Rodgers.

L'équipe de Chicago vient toutefois de disposer de l'équipe ayant le meilleur dossier de la NFL et les Bears l'ont fait malgré les ennuis de Mitchell Trubisky.

Les Bears ont tout simplement malmené Goff, qui a lancé quatre interceptions, soit un sommet en carrière. Il a également été victime de trois sacs du quart. La défensive des Bears n'a également pas laissé d'espace à Todd Gurley pour courir, le limitant à 28 verges de gains en 11 portées.

Les Rams, qui possèdent la deuxième meilleure attaque de la ligue, n'ont pas été capables d'inscrire plus de 214 verges au total.

Malgré les ennuis de Trubisky, Nagy ne croit pas qu'il s'agissait d'un pas de recul pour le quart-arrière.

« Pas quand du gagnes, a-t-il affirmé. Il a fait quelques jeux lorsque nous avions besoin de lui. D'être capable de continuer à apprendre, il va continuer d'avoir des embûches tout au long de son parcours. Tu ne peux pas récolter 350 verges de gains aériens lors de chacun des matchs. Ça n'arrivera tout simplement pas. »