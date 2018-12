LCF: Mathieu Betts est le meilleur espoir du repêchage

Le joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l'Université Laval Mathieu Betts est le meilleur espoir en prévision du repêchage de la Ligue canadienne de football, a révélé jeudi la Centrale de recrutement du circuit lors de la publication du classement de décembre.

C'est la première fois qu'un joueur du circuit U Sports est classé au premier rang depuis le joueur de l'Université du Manitoba David Onyemata - qui dispute présentement sa troisième saison avec les Saints de La Nouvelle-Orléans, dans la NFL -, qui avait dominé le classement à l'aube du repêchage de la LCF en 2016.

Betts, un Montréalais qui a contribué à la conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or le mois dernier, occupait le deuxième rang du classement en août. Il a aussi été sélectionné pour un match des meilleurs espoirs Est-Ouest qui sera présenté le 19 janvier à St. Petersburg, en Floride - une classique annuelle qui regroupe les meilleurs espoirs universitaires.

Betts est devenu le premier joueur de l'histoire à gagner le trophée J.P. Metras (remis au joueur de ligne par excellence de l'U Sports) à trois reprises et le premier à gagner les quatre principaux trophées de l'U Sports au cours de sa carrière, après avoir réussi neuf sacs du quart la saison dernière.

Le joueur de ligne offensive de l'Université Oklahoma State Shane Richards, de Calgary, l'ailier espacé de l'Université Arkansas State Justin McInnis, de Pierrefonds, le joueur de ligne défensive de l'Université du Tennessee Jonathan Kongbo, de Surrey, en C.-B., et le joueur de ligne offensive de l'Université du Kansas Alex Fontana, de Toronto, ont complété le top 5.

L'ailier espacé du Rouge et Or Alexandre Savard (septième), de Québec et l'ailier espacé des Golden Hawks de l'Université Laurier Kurleigh Gittens fils (neuvième), d'Ottawa, sont les autres membres du circuit U Sports dans le top 10.

Le classement final sera publié en avril. Le repêchage de la LCF se déroule habituellement en mai.