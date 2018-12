Bengals: A.J. Green ratera le reste de la saison

Associated Press Cincinnati

Les Bengals ont inscrit son nom sur la liste des blessés mercredi. Green s'est blessé le 28 octobre et il a raté trois rencontres en raison de la douleur, avant d'effectuer un retour au jeu dimanche dernier contre les Broncos de Denver. Il a alors aggravé sa blessure en effectuant un tracé, et il a obtenu de nombreux avis médicaux afin de déterminer s'il devait passer sous le bistouri ou non.

Green a donc terminé sa saison avec 46 attrapés, 694 verges de gains - ses pires statistiques en carrière - et six touchés.

Les Bengals ont aussi activé le demi de coin Davontae Harris, mercredi. Harris a subi une blessure à un genou en septembre.

Les Bengals (5-7) ont perdu leurs quatre derniers matchs, et six de leurs sept derniers. Ils affronteront les Chargers (9-3) à Los Angeles dimanche.