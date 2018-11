Première défaite en 11 matchs pour les Saints

SCHUYLER DIXON Associated Press Arlington

Tout pour laisser Drew Brees et l'attaque la plus dévastatrice de la NFL sur les lignes de côté.

Ezekiel Elliott a inscrit le seul touché des Cowboys de Dallas, qui ont mis fin à la série de 10 victoires des Saints de La Nouvelle-Orléans en l'emportant 13-10, jeudi soir.

Les Cowboys (7-5) ont gagné un quatrième match de suite et ils se sont assurés de rester en tête de la section Est de l'Association Nationale ou du moins d'être à égalité d'ici la fin de la semaine.

Les Saints (10-2) ont été blanchis en première demie, ils ont marqué leur plus bas total de points en trois ans en plus de terminer avec des gains de 176 verges, leur plus petit total cette saison.

Les Saints ont aussi raté une occasion d'égaler la longue séquence de victoires des Cowboys, établie il y a deux ans quand Elliott et Prescott étaient de vertes recrues.

« Tout le monde le savait. Nous devions tenir le ballon loin de Brees, a mentionné le propriétaire et directeur général des Cowboys Jerry Jones. Nous devions jouer ce genre de match. La défensive a joué au-delà de mes attentes. Elle a joué comme une défensive digne d'une équipe championne. »

Brees a amassé le plus petit total de verges par la passe en une demie (39) depuis qu'il s'est joint avec les Saints, en 2006 et il a cafouillé alors qu'il avait l'occasion d'orchestrer une séquence à l'attaque victorieuse pour son équipe.

Brees a lancé une interception directement dans les mains de Jourdan Lewis, ce qui a permis aux Cowboys d'écouler les deux dernières minutes de la rencontre. Il s'agissait seulement de la troisième interception contre Brees cette saison, qui est tout de même devenu le premier quart de l'histoire de la NFL à lancer au moins 30 passes de touché lors de 10 campagnes.

Brees a laissé savoir qu'il voulait envoyer le ballon derrière le porteur Alvin Kamara, mais hors de portée d'un joueur défensif. Lewis a plongé pour saisir l'objet et l'empêcher de toucher le sol.

« À l'attaque, nous pensions à du football complémentaire, a mentionné Brees. Nous voulons connaître une bonne séquence offensive et laisser notre défensive sur le banc. Nous souhaitons contrôler le match, le cadran et le ballon. Nous n'avons pas réussi à le faire comme nous le faisons depuis le début de la saison. »

Les Cowboys ont passé le quatrième quart à tenter de protéger leur avance de trois points. Prescott a aidé la cause en s'échappant de plusieurs plaqués pour un gain de 11 verges en troisième essai et 10 verges à franchir. Cole Beasley a aussi procuré un premier jeu lors d'un troisième essai.

Prescott a toutefois échappé le ballon à la ligne de 15 adverse lors du septième sac du match des Saints et Brees avait l'occasion de remonter le terrain avec un peu plus de deux minutes à jouer au quatrième quart.

L'interception de Brees, combinée à une pénalité d'obstruction à Marshon Lattimore, a mis fin aux espoirs de remontée.

Brees a complété 18 de ses 28 passes pour des gains de 127 verges. Prescott a obtenu 248 verges aériennes pour les Cowboys, qui menaient 13-0 à la demie.