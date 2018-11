Pruneau et Beaulieu restent avec le Rouge et Noir

Le demi défensif Antoine Pruneau et le centre-arrière Jean-Christophe Beaulieu ont accepté des prolongations de contrat du Rouge et Noir d'Ottawa, a confirmé l'organisation par voie de communiqué jeudi.

Pruneau a signé une prolongation de contrat de trois ans qui arrivera à échéance à la fin de la saison 2021, tandis que Beaulieu a paraphé une nouvelle entente de deux ans.

Pruneau, un Montréalais âgé de 29 ans, fait partie de l'organisation ontarienne depuis son arrivée dans la LCF. Il a réussi 50 plaqués défensifs, six plaqués sur les unités spéciales, une interception et a provoqué un échappé en 13 matchs cette saison. En 84 matchs en carrière dans la LCF, Pruneau a enregistré 293 plaqués défensifs, 54 sur les unités spéciales, quatre sacs du quart, huit interceptions, un échappé provoqué et un touché.

Pour sa part, Beaulieu s'est illustré à sa première campagne avec le Rouge et Noir. Le joueur originaire de Trois-Rivières a réalisé quelques sommets personnels, y compris au chapitre du nombre de réceptions (22), de verges de gains (285) et de verges après l'attrapé (178). Beaulieu a aussi marqué un touché en finale de l'Est, et un autre en saison régulière.