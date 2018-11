Tom Brady marque l'histoire dans la victoire des Patriots

Tom Brady a lancé deux passes de touché et est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la NFL, dimanche, dans la victoire de 27-13 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Jets de New York.

Associated Press East Rutherford

Brady a aussi atteint le plateau des 3000 verges de gains pour une 16e saison consécutive, égalant Peyton Manning au deuxième rang de l'histoire, tout juste derrière les 18 de Brett Favre. Le quart des Pats a surpassé cette marque tôt au quatrième quart, à la suite d'une passe de 17 verges à Josh Gordon.

Brady a amassé 79 416 verges de gains, après avoir complété 20 de ses 31 tentatives de passe pour 283 verges de gains dans une victoire qui a assuré les Patriots (8-3) de connaître une 18e saison gagnante d'affilée. Ils occupent le deuxième rang à ce chapitre derrière les Cowboys de Dallas, qui en ont connu 21 de suite entre 1965 et 1985.

Brady n'avait réussi qu'une passe de touché à ses trois rencontres précédentes, mais il a rejoint Rob Gronkowski et Julian Edelman dans la zone payante contre les Jets (3-8). La recrue Sony Michel a amassé un sommet cette saison de 133 verges de gains au sol et marqué un touché. Les Patriots ont ainsi obtenu 216 verges au sol, et porté leur fiche à 3-3 à l'extérieur cette saison.

Après avoir subi une défaite de 24-10 contre les Titans du Tennessee il y a deux semaines, les Patriots ont évité une deuxième série de deux défaites cette saison - une disette qui ne s'est pas produite depuis 2015. Les Pats ont signé cinq victoires consécutives conte les Jets, et remporté huit des neuf derniers duels entre les deux équipes.