Une température clémente prévue à la coupe Grey

Grâce à Dame Nature, l'imposant joueur de ligne offensive ne sera pas le seul.

On prévoit une température maximale de 0 degré Celsius dimanche et une température de moins-1 degré Celsius lors du botté d'envoi. En d'autres mots, les conditions seront idéales pour le colosse de six pieds trois pouces et 345 livres.

« J'ai participé à la finale de la section Ouest en 2016 et je ne me souviens pas exactement de la température, mais il faisait froid, a fait savoir Dennis. Je porte toujours les manches courtes, peu importe la température, mais ce temps clément fait du bien. »

Les deux équipes sont prêtes à en découdre en finale de la coupe Grey pour une deuxième fois en trois ans. En 2016, le Rouge et Noir avait eu raison des Stampeders par la marque de 39-36 en prolongation, à Toronto.

Dennis a l'impression qu'il a porté malchance aux Stampeders lorsqu'il a touché à la coupe Grey avant la finale. Cette semaine, Dennis s'est assuré que les recrues de l'équipe se tiennent loin du fameux trophée.

« Il s'agissait de mon premier match de championnat chez les professionnels et je ne savais pas que c'était mal vu, a indiqué Dennis. J'étais debout près du trophée et quelqu'un m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. C'était la mauvaise chose à me dire. J'ai essayé d'être le vétéran qui guidait les jeunes. J'espère que nous gagnerons pour avoir l'occasion de la tenir au bout de nos bras. »

Samedi, les deux équipes ont pu s'entraîner sur le terrain et l'entraîneur-chef des Stampeders, Dave Dickenson, estime que c'est très bien de pouvoir entrer dans le stade du Commonwealth et de s'acclimater à la surface de jeu avant la partie de dimanche.

Le receveur des Stampeders Chris Matthews croit toutefois que le jeu de pieds pourrait poser problème alors que certains joueurs munis de souliers à crampons glissaient sur le terrain samedi.

« Les souliers à crampons sont laissés de côté, a-t-il déclaré. Je ne me vois pas les utiliser s'il n'y a pas un travail significatif sur le terrain. Ça ne va pas arrêter qui que ce soit. Je vais quand même sauter sur le terrain et effectuer mes tracés. Ce sera encore plus beau quand je vais faire mon tracé et que le joueur devant moi va glisser et tomber. »

Environ 55 000 spectateurs seront massés au stade du Commonwealth pour voir les meneurs de chaque section s'affronter. Les Stampeders ont conclu la campagne avec une fiche de 13-5, la meilleure de la Ligue canadienne de football et de l'Ouest, tandis que le Rouge et Noir a pointé au sommet de l'Est en vertu d'un dossier de 11-7.

La température plus douce pourrait mener à un duel intéressant entre la puissante attaque du Rouge et Noir et la tenace défensive des Stampeders.

Trevor Harris a lancé six passes de touché, un record de la LCF en séries, lors de la finale de l'Est, la semaine dernière. Il a réussi 29 de ses 32 passes pour des gains aériens de 367 verges, menant le Rouge et Noir vers un gain de 46-27 aux dépens des Tiger-Cats de Hamilton.

Harris compte sur des receveurs de haut niveau. Brad Sinopoli a capté 116 ballons, un record pour un receveur canadien, pour des gains de 1376 verges et quatre touchés. Greg Ellingson (1086 verges) et Diontae Spencer (1007) ont tous les deux dépassé le plateau des 1000 verges sur réception.

De l'autre côté, la défensive des Stampeders mène la LCF pour le plus petit nombre de points alloués (17,8 par match), de touchés offensifs (27), de passes de touché (11). Elle se trouve à égalité au sommet du circuit pour les sacs (45) et au deuxième rang pour les verges accordées (321,4).

L'attaque des Stampeders est aussi entre bonnes mains. Le quart Bo Levi Mitchell a lancé 35 passes de touché cette saison, un sommet dans la LCF, et il a été nommé le joueur par excellence du circuit pour une deuxième fois.

Les Stampeders ont gagné les deux affrontements contre le Rouge et Noir cette saison, mais les deux formations n'ont pas croisé le fer depuis le 12 juillet.