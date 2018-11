Condoleezza Rice pourrait aider les Browns

Les Browns ont congédié Hue Jackson il y a quelques semaines. C'est le coordonnateur défensif de l'équipe, Gregg Williams, qui est actuellement l'entraîneur-chef par intérim.

Rice est l'ancienne secrétaire d'État de George W. Bush. Partisane inconditionnelle des Browns depuis son enfance, elle a rencontré les propriétaires de l'équipe, le couple Jimmy et Dee Haslam, lors du match qu'ont disputé les Browns à Oakland, le 30 septembre dernier.

Or, dans un communiqué de presse diffusé dimanche, le directeur général des Browns, John Dorsey, a nié que Rice était une candidate au poste d'entraîneur-chef.

«Condoleezza Rice est une grande leader, qui possède une très grande force de caractère, et qui est également une partisane des Browns. J'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour ce qu'elle a accompli et ce fut un honneur de la rencontrer pour la première fois plus tôt cette saison.»

«Le processus pour trouver notre prochain entraîneur sera approfondi, mais nous en sommes encore au stade d'élaborer une liste de candidats et nous n'avons pas discuté de la secrétaire d'État Rice», a indiqué Dorsey, qui n'avait précédemment pas fermé la porte à l'idée d'embaucher une femme. «Je veux trouver le meilleur candidat possible, peu importe son âge. Ça pourrait également être une femme. Je suis sérieux. Qui sait?»

Rice a pris les rumeurs avec un grain de sel. «Je sais qu'ils vont embaucher un entraîneur expérimenté qui nous mènera au niveau supérieur», a-t-elle écrit sur les médias sociaux.

La femme de 64 ans a toutefois profité de l'occasion pour dire qu'elle espérait voir des femmes obtenir leur chance dans la NFL. «Pas besoin d'avoir joué au football pour comprendre le jeu et pour motiver les joueurs», a-t-elle noté.

L'idée d'embaucher Rice aurait été originale et étonnante, mais n'aurait pas été si farfelue. Les entraîneurs-chefs dans la NFL ne doivent pas nécessairement être de grands techniciens du jeu. À la base, leur rôle est plutôt de mener une centaine d'individus et de s'assurer que tous les secteurs de l'équipe fonctionnent bien. En ce sens, Rice aurait eu plusieurs des qualités recherchées, même si elle ne possède aucune expérience dans la NFL.

Rice pourrait certainement aider l'organisation des Browns, même si c'était dans un rôle autre que celui d'entraîneur-chef. Sa venue serait sûrement plus profitable aux Browns que l'a été celle de Paul DePodesta, un ancien du baseball majeur. DePodesta a été avec les Browns pendant deux saisons et l'équipe n'a gagné qu'une fois (fiche de 1-31).