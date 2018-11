Mark Sanchez va épauler Colt McCoy chez les Redskins

Associated Press Ashburn

McCoy sera le partant quand les Redskins (6-4) vont rendre visite aux Cowboys de Dallas (5-5), jeudi.

Le coordonnateur offensif des Redskins est Matt Cavanaugh, qui a dirigé les quarts des Jets de New York de 2009 à 2012, quand Sanchez portait cet uniforme.

La saison de Smith est terminée. Dimanche soir, il a subi une opération à la suite d'une fracture du péroné et du tibia. Une guérison complète devrait nécessiter entre six et huit mois.

McCoy a remplacé Smith au troisième quart, dimanche. Il prenait part à son premier match en saison régulière depuis 2015.

Il a récolté 54 verges aériennes, dont un coup d'éclat avec sa première passe de la journée : une connexion de neuf verges avec Jordan Reed, pour un touché. Il a orchestré une autre montée qui a mené à un touché, mais Houston a gagné 23-21.

Ancienne star des Longhorns dans la NCAA, McCoy n'a pas été un quart partant depuis 2014. Cette année-là, il a mené Washington à la victoire à Arlington, un lundi soir.