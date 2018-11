Les Bears dominants face aux Vikings

Khalil Mack a recouvré un échappé et a réalisé un sac du quart, Eddie Jackson a retourné une interception pour un touché et les Bears de Chicago ont creusé l'écart dans la section Nord de l'Association nationale en défaisant les Vikings du Minnesota 25-20, dimanche soir.

Associated Press Chicago

Mack et Jackson ont mené l'unité défensive, qui a livré une performance brillante. Les Bears ont ainsi scellé leur première place pour la première fois depuis 2010.

Les Bears ont signé un quatrième gain consécutif. Les deux dernières victoires sont survenues face à leurs rivaux de section, après avoir encaissé 10 revers face à ces équipes.

La formation de Chicago a étouffé l'attaque des Vikings (5-4-1), deuxième de la section Nord de la Nationale. Les Bears ont dominé leurs adversaires au chapitre des gains totaux (308-268) et du temps de possession (34 : 29-25 : 31), malgré que le quart-arrière Mitchell Trubisky eut connu son lot de difficultés.

Les locaux menaient par huit points à mi-chemin au quatrième quart lorsque Jackson a capté la passe de Kirk Cousins, qui était destinée à Laquon Treadwell. Il a retourné l'interception sur une distance de 27 verges pour un majeur et la conversion de deux points de Trubisky à Adam Shaheen a porté la marque à 22-6.

Cousins a par la suite repéré Aldrick Robsinon sur 13 verges pour un touché et Adam Thielen a réussi un converti de deux points pour faire 22-14. Cody Parkey a cependant réussi un placement de 48 verges avec 2 : 48 à faire et les Bears n'ont plus regardé derrière par la suite.

Trubisky a réussi 20 de ses 31 passes pour des gains aériens de 165 verges et a lancé une passe de touché. Il a cependant été victime de deux interceptions de la part d'Anthony Harris.

Parkey a montré de quoi il était capable en réussissant chacune de ses trois tentatives de placement. Il s'agissait d'une amélioration significative par rapport aux performances qu'il a livrées lors des dernières semaines. Il avait notamment raté deux placements et deux points supplémentaires la semaine précédente face aux Lions de Detroit.

Cousins a réussi 30 de ses 46 passes et a amassé de gains de 262 verges par la voie des airs. Il a lancé deux passes de touché lors des cinq dernières minutes de jeu et a été intercepté à deux reprises.