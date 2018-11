Les Saints embauchent le receveur Brandon Marshall

Associated Press Metairie

C'est ce qu'a indiqué l'entraîneur-chef Sean Payton, lundi.

Marshall ajoute de la profondeur à une attaque qui mène déjà la NFL avec une moyenne de 36,7 points par rencontre et vient dans le top 5 pour les verges par match avec 413,9.

La semaine dernière, les Saints ont embauché le receveur Dez Bryant, mais il s'est déchiré le tendon d'Achille à son deuxième entraînement avec l'équipe seulement.

Les Seahawks de Seattle ont libéré Marshall le 30 octobre. Il a disputé les sept premiers matchs des Seahawks, captant 11 passes pour 136 verges et un touché. Mais il a été peu impliqué à compter de la semaine 3, ne captant que deux passes pour 16 verges à ses quatre dernières rencontres.

Les Saints sont la septième équipe pour le footballeur de 34 ans, qui compte huit saisons de 100 verges ou plus en carrière. Sa meilleure campagne est survenue en 2015, avec les Jets de New York, alors qu'il a capté 109 passes pour 1502 verges et 14 touchés.

Marshall a effectué un retour au jeu cette saison après des opérations à la cheville et un orteil qui lui ont coûté la majorité de la saison 2017 avec les Giants de New York.