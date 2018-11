Les Steelers écrasent les Panthers 52-21

WILL GRAVES

Associated Press

Pittsburgh

Ben Roethlisberger a récolté 328 verges de gains et cinq passes de touché, James Conner a franchi 65 verges par la course et a inscrit un majeur avant de quitter la rencontre en raison de ce qui pourrait être une commotion cérébrale et les Steelers de Pittsburgh ont gagné un cinquième match de suite en écrasant les Panthers de la Caroline 52-21, jeudi.