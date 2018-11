Le Rouge et Or massacre de nouveau le Vert & Or

Ce n'est pas la pluie, le vent et le froid, encore moins le Vert & Or, qui allaient arrêter le Rouge et Or. Samedi après-midi, avec une autre écrasante victoire de 40-0 contre Sherbrooke, l'équipe de football de l'Université Laval a accédé à la finale québécoise pour une 16e année d'affilée.

Par un temps de chien, les renards sont vite rentrés dans leur terrier. Devant la pire foule depuis de nombreuses années pour une rencontre présentée au stade du PEPS, le Rouge et Or ne s'est pas embarrassé des visiteurs de l'Estrie trop longtemps.

