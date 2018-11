Nick Mullens s'amuse à ses débuts dans la NFL

George Kittle a réussi un attrapé spectaculaire à une main lors d'un jeu de 71 verges qui a sa réception pour un touché. Pierre Garçon a capté une première passe de touché en deux saisons et les 49ers ont mis fin à une série de six revers, signant une deuxième victoire en deux ans sans Jimmy Garoppolo au poste de quart.

> Le sommaire du match

Mullens a obtenu la confiance de son entraîneur-chef lorsque C.J. Beathard s'est blessé au poignet droit, la semaine dernière. Il a saisi sa chance contre la piètre défensive des Raiders (1-7), une des pires de la NFL.

L'ancien quart de l'Université Southern Mississippi a passé le ballon rapidement et il a tiré avantage de quelques ouvertures pour réussir plusieurs gros jeux, dont une passe de touché de 24 verges à Garçon dès la première séquence à l'attaque des 49ers.

Mullens a complété 16 de ses 22 passes et il a obtenu une cote d'efficacité de 151,9, la plus élevée pour un quart qui effectuait ses débuts dans la NFL et qui a tenté au moins 15 passes depuis la fusion de 1970. Il a lancé des passes de touché à Garçon et Kendrick Bourne lors des deux premières séries offensives de son équipe.

Raheem Mostert a ajouté un majeur sur une course de 52 verges et les 49ers ont signé leur plus imposante victoire contre les Raiders depuis 1970, alors qu'ils avaient gagné 38-7.

Dans ce qui pourrait être le pire affrontement de l'histoire à heure de grande écoute, seuls les Raiders ont joué en deçà des attentes. Ils n'ont pas dérangé un quart qui effectuait ses débuts et ils n'ont rien généré en attaque, mis à part un placement lors de la séquence initiale.

Les Raiders ont perdu leurs quatre dernières sorties et ils ont été dominés par 85 points durant cette glissade.

Le quart Derek Carr a réussi 16 de ses 22 passes pour des gains aériens de 171 verges. Il a été victime de cinq sacs et il a été remplacé par AJ McCarron au quatrième quart.