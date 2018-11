Danny Maciocia: «On aimerait bien jouer encore un mois»

Michel Marois

La Presse La Presse Suivre @michelmarois Les premiers matchs éliminatoires du football universitaire québécois seront disputés demain, à Montréal et à Québec, où les Carabins de l'UdeM et le Rouge et Or de Laval partiront grandissimes favoris.

Au CEPSUM, les Carabins tenteront de blanchir les Redmen de McGill pour la deuxième semaine d'affilée, la troisième fois cette saison. Une statistique qui démontre la formidable efficacité de la défense de l'équipe, probablement la meilleure de l'histoire du RSEQ. Les Bleus n'ont accordé que 46 points à leurs rivaux cette saison en 8 matchs, un nouveau record. «C'est sûr que si on ne donne pas de points à l'adversaire, on a de bonnes chances de gagner, a résumé le plaqueur Karl Prévost, hier en entrevue. Nous avons vraiment une bonne chimie cette saison en défense, tout le monde travaille ensemble et nous ne voulons vraiment rien donner à l'adversaire. On veut simplement jouer de la même façon en séries [qu'en saison], ne rien changer, sauf peut-être du côté des punitions...» Les Carabins ont encore été l'équipe la plus punie cette saison au RSEQ, avec une moyenne de plus de 140 verges par match, 50 de plus que le Rouge et Or. Cette semaine, à l'entraînement, l'entraîneur-chef Danny Maciocia a insisté sur l'exécution, sans toutefois vouloir diminuer l'intensité de ses joueurs. En fait, ce sont plutôt les blessures qui inquiètent les Carabins. Jamais cette saison l'équipe n'a pu compter sur tous ses «partants» en même temps, et ce ne sera pas différent demain. Heureusement, d'autres joueurs ont su se mettre en valeur. Le porteur de ballon Jean-Clifford Dazouloute, par exemple, a terminé la saison en force en remplacement des quatre joueurs initialement placés devant lui à sa position. «Habituellement, les joueurs de première année ne jouent pas beaucoup, a rappelé le joueur originaire d'Haïti. J'ai toutefois eu la chance de le faire et j'essaie d'aider l'équipe de mon mieux. Je ne sais pas ce qui va arriver en séries, mais je suis prêt.» Personne ne sait effectivement ce qui arrivera en séries, mais les Carabins n'entendent pas s'arrêter en demi-finale demain. «On aimerait bien jouer encore pendant un mois», a avoué hier Danny Maciocia, un voeu que partagent sûrement tous les membres des cinq ou six formations canadiennes qui peuvent prétendre à la Coupe Vanier cette saison. Apprentissage accéléré Les Redmen de McGill aligneront eux aussi demain plusieurs joueurs de première année, sur la ligne offensive notamment, où ils devront tenter de stopper le redoutable front des Carabins. Et c'est un tout jeune entraîneur, Marc Glaude, qui supervise leur préparation. «Il fait vraiment un travail remarquable avec tous ses joueurs, a souligné l'entraîneur-chef des Redmen, Ronald Hilaire. Dans les circonstances, j'estime que notre ligne offensive a été très bonne et elle ne pourra que s'améliorer au cours des prochaines saisons.» Glaude, ancien joueur de ligne étoile des Carabins, a expliqué: «C'est évident que toutes nos recrues n'avaient pas été habituées aux schémas défensifs qu'elles ont à affronter au football universitaire. [Nos jeunes joueurs] ont tous dû faire un apprentissage accéléré. J'essaie simplement d'insister sur les techniques de base, de les amener à travailler bien ensemble, et ils s'en tirent plutôt bien jusqu'ici.» - - -

Le Rouge et Or en mission

C'est demain que le Rouge et Or de Laval va entreprendre sa grande mission pour la saison 2018: balayer quatre matchs éliminatoires sur son terrain du PEPS et ramener la Coupe Vanier à Québec. Déjà neuf fois champions nationaux, le Rouge et Or se retrouve dans la position de favori en raison justement de ce précieux avantage du terrain. Battu l'année dernière en finale à Hamilton par les Mustangs de Western, Laval veut profiter des prochaines semaines pour monter en régime, sans toutefois négliger ses prochains adversaires. Et ça vaut dès cette semaine, en demi-finale provinciale, contre le surprenant Vert & Or de Sherbrooke. «Ils ont montré beaucoup de résilience la semaine dernière pour battre Concordia et se qualifier pour les séries, a rappelé l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin. Ils ont aussi gagné beaucoup de confiance avec ce match.» «Les cadrans sont remis à zéro. C'est un match où on va devoir continuer de progresser. Sherbrooke est une bonne équipe au sol [avec le meilleur porteur de ballon de la saison, Gabriel Polan], c'est un bon défi pour nos joueurs.» - - -

Équipes d'étoiles: les Carabins dominent

Pas moins de 11 joueurs des Carabins de l'UdeM ont été choisis pour faire partie des équipes d'étoiles du RSEQ à la suite d'un vote des entraîneurs-chefs. Le Rouge et Or de Laval vient ensuite avec 10 nommés, ce qui confirme la domination outrancière des deux équipes en saison régulière. McGill (3), Concordia (2) et Sherbrooke (1) ont quand même placé quelques joueurs dans ces équipes. Sans surprise, c'est en défense que les Bleus se sont taillé la part du lion, avec pas moins de 6 nommés. De son côté, le Rouge et Or a obtenu le plus grand nombre de choix unanimes, soit 6. L'entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia, s'est réjoui de la reconnaissance du travail de ses joueurs. «Nous aurions pu avoir au moins deux autres nommés en défense, mais c'est quand même un bel honneur pour le groupe. De toute façon, ce n'est pas vraiment ce genre de distinction que nous recherchons. Le vainqueur du trophée que nous recherchons n'est pas déterminé par un vote, mais bien sur le terrain!» - - -

Collégial D1: un laissez-passer pour Grasset