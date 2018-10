Matthew Shiltz: l'homme oublié des Alouettes

Miguel Bujold

À l'aube de la saison actuelle, lorsqu'il était question du quart-arrière d'avenir des Alouettes, c'est le nom de Matthew Shiltz qui revenait le plus souvent. Six mois plus tard, Shiltz se retrouve au troisième échelon dans la hiérarchie des quarts de l'équipe.

Le quart de deuxième année pourrait toutefois obtenir du temps de jeu lors du dernier match des Alouettes, samedi soir (19 h) à Hamilton. Hier, Shiltz a partagé les répétitions de l'attaque avec Antonio Pipkin. Johnny Manziel n'a quant à lui pris part à aucune répétition. «[Manziel] s'est blessé à la main droite lors du match de dimanche, alors il n'a pas pu s'entraîner [hier]», a expliqué l'entraîneur-chef Mike Sherman, qui s'attend cependant à ce que Manziel soit en uniforme samedi. «On verra comment la semaine se déroulera, mais on aimerait que Matt obtienne l'occasion de jouer un peu», a indiqué Sherman. Cinq quarts-arrières ont obtenu au moins un départ cette saison. Il s'agit de Manziel, Antonio Pipkin, Vernon Adams fils, Jeff Mathews et Drew Willy. La seule fois que Shiltz a participé à un match, c'était en relève à Calgary. Il a complété 16 de ses 25 passes pour 160 verges, et a lancé une passe de touché et deux interceptions.

«C'est sûr que je voudrais obtenir un départ dans un match qui compte, mais les choses ne se sont pas déroulées de cette façon cette année. Ça me motivera à m'entraîner à fond de train au cours de la saison morte, j'arriverai au camp prêt à lutter.» Matthew Shiltz