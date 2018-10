 Coup à la tête envers Collaros: la LCF a erré, admet le commissaire 

Le commissaire Randy Ambrosie a admis lundi que la Ligue canadienne de football avait erré dans sa façon de gérer le contact casque contre casque entre le le joueur de ligne défensive Odell Willis et le quart Zach Collaros, samedi.

Willis a asséné ce coup à Collaros au premier quart de la victoire de 35-16 des Roughriders de la Saskatchewan aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique. Aucune pénalité n'a été signalée sur le jeu. Seulement après que les Riders eurent contesté la séquence pour rudesse excessive les officiels ont-ils appelé une pénalité.

Qui plus est, Collaros, qui a un lourd historique de commotions cérébrales, a pu demeurer dans le match, bien qu'il ait dû par deux fois mettre un genou au sol pour reprendre ses esprits. Il a quitté plus tard par mesure préventive et n'est pas revenu au jeu.

La LCF a admis dans un communiqué émis en fin de semaine dernière que Willis aurait dû être puni sur le jeu et que les Riders n'auraient pas eu à utiliser une contestation. La ligue a ajouté que ses observateurs auraient dû forcer Collaros à quitter la rencontre.

Willis pourrait maintenant être sanctionné pour cet incident.

Ambrosie a réitéré tous ces points lundi, précisant qu'aux yeux de la ligue, il ne s'agit pas d'un plaqué adéquat ».

Pour le commissaire, la façon dont a été géré ce dossier est inacceptable et les protocoles de la ligue seront révisés.