Patrick Mahomes et les Chiefs écrasent les Bengals

Patrick Mahomes a une fois de plus été spectaculaire en lançant quatre passes de touché pour des gains de 358 verges et a propulsé les Chiefs de Kansas City vers un écrasant gain de 45-10 face aux Bengals de Cincinnati, dimanche soir.

Associated Press Kansas City

Kareem Hunt a été de concert avec Mahomes et a inscrit trois touchés face à une défensive totalement désemparée.

Mahomes a complété 28 de ses 39 passes et a perdu quelques points à sa fiche presque parfaite en lançant une interception, mais les Chiefs (6-1) possédaient une avance tellement importante sur les Bengals (4-3) que ça n'a pas eu vraiment d'importance.

Mahomes a diversifié son jeu et a atteint huit cibles différentes. Tyreek a obtenu sept attrapés pour des gains de 68 verges et un majeur et le quart des Chiefs a rejoint Demetrius Harris sur 17 verges pour compléter la marque.

Andy Dalton et les Bengals ont été limités à seulement 148 verges par la passe avec un touché et une interception, devant la pire défensive du circuit Goodell. Joe Mixon a quant à lui parcouru 50 verges en 13 portées.

Mahomes et Hunt n'ont pas perdu de temps pour rapidement se forger une avance et les Chiefs ont complété une séquence offensive de 95 verges avec un majeur.

Mahomes a de nouveau atteint Hunt dans la zone des buts tôt au deuxième quart, après que le porteur de ballon eut déjoué habilement le secondeur Vontaze Burfict. Après le touché des Bengals qui a réduit l'écart 14-7, Mahomes a tout de suite répliqué avec une passe de touché à Harris pour permettre aux Chiefs de retraiter au vestiaire avec une avance de 24-7.

Le jeune quart est revenu à la charge au troisième quart et a lancé une passe de 50 verges à Sammy Watkins. Six jeux plus tard, Hunt a de nouveau fait des siennes dans la zone adverse en inscrivant son troisième touché de la rencontre, au sol cette fois-ci.

Ron Parker a intercepté le ballon et a parcouru une distance de 33 verges pour donner un peu de crédit à l'unité défensive des Chiefs, portant la marque à 37-7.

Complètement muselés par la troupe d'Andy Reid, qui a l'habitude d'accorder en moyenne 28,7 points par match à l'adversaire, les Bengals ont seulement été en mesure d'ajouter un placement en deuxième demie.