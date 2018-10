NFL: les Eagles battent les Giants 34-13

Carson Wentz a lancé trois passes de touché et les Eagles de Philadelphie ont profité du travail de leur défensive et des unités spéciales pour battre les Giants de New York 34-13 jeudi soir, afin d'éviter une troisième défaite d'affilée pour la première fois depuis la saison 2016.

Associated Press East Rutherford, N.J.

Wentz a repéré Alshon Jeffrey sur 13 et une verge et a complété une passe de 10 verges à Zach Ertz dans la zone des buts pour aider les Eagles (3-3) à se forger une avance de 31-6. C'est la quatrième fois que les Eagles battent les Giants (1-5) et c'est la septième fois en huit matchs.

Corey Clement a inscrit un majeur après une course d'une verge et Jake Elliott a ajouté des bottés de placement de 33 et de 30 verges pour les champions en titre du Super Bowl.

La recrue des Giants Shaquon Barkley a inscrit un touché après une course de 50 verges et a parcouru une distance totale de 130 verges avec le ballon. L'unité offensive des Giants a été huée à quelques reprises. Aldrick Rosas a inscrit deux touchés de 33 et 21 verges.