Les Alouettes échangent Patrick Lavoie et Philip Blake

Les Alouettes de Montréal ont acquis l'ailier espacé canadien Joshua Stanford et un choix de deuxième ronde des Roughriders de la Saskatchewan lors du repêchage de 2020, mercredi, en retour du centre arrière québécois Patrick Lavoie et des droits du joueur de ligne à l'attaque canadien Philip Blake.

«Nous sommes heureux d'avoir pu mettre la main sur un jeune receveur prometteur de la trempe de Joshua et nous avons bien hâte de le voir continuer à se développer au sein de notre équipe, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Au nom de la famille des Alouettes, j'aimerais remercier Philip et Patrick pour tout ce qu'ils ont fait au sein de notre organisation, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur de celui-ci.»

Stanford, qui mesure six pieds, un pouce et 200 livres, a capté 17 passes et 165 verges de gains en 15 rencontres cette saison, conservant une moyenne de 9,7 verges par réception.

Le receveur âgé de 24 ans, qui a été repêché en huitième ronde, 62e au total, par les Roughriders en 2016, a disputé 22 matchs en carrière avec la formation de la Saskatchewan. L'ancien des Jayhawks de l'Université du Kansas totalise 21 attrapés et 243 verges de gains en carrière dans la LCF.

Quant à Lavoie, de Saint-Flavie, il a capté 13 passes pour 115 verges de gains en 15 rencontres cette saison. Lavoie, qui est âgé de 30 ans, a effectué un retour avec les Oiseaux cette saison, après avoir passé les quatre précédentes avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Le Québécois avait commencé sa carrière dans la LCF avec les Alouettes en 2012.

Blake, qui est âgé de 32 ans, a pris part à 12 rencontres cette saison, sa quatrième avec les Alouettes.