(Nice) Tadej Pogacar n’avait pas besoin d’attaquer lors de la dernière étape du Tour de France, mais la défensive n’a pas été dans son vocabulaire pendant la course et il ne pouvait résister à une autre attaque.

Jerome Pugmire La Presse Canadienne

Pogacar a remporté le Tour de France pour une troisième fois et a célébré son triomphe en remportant l’étape finale — un contre-la-montre prenant fin à Nice, dimanche.

Le Slovène âgé de 25 ans est devenu le premier cycliste depuis le regretté Marco Pantani en 1998 à gagner le Tour de France et le Giro d’Italia la même année.

« De gagner les deux courses la même année, c’est à un autre niveau, a exprimé Pogacar. Je pense que c’est le premier Grand Tour au cours duquel j’étais pleinement en confiance chaque jour. Même au Giro, je me souviens avoir connu une mauvaise journée. Cette année, le Tour de France était simplement extraordinaire. Je l’ai apprécié dès le premier jour. »

Le double champion en titre Jonas Vingegaard a pris le deuxième rang du classement général. Le Danois a aussi terminé en deuxième place lors de l’étape, dimanche.

Pogacar a franchi les 34 kilomètres reliant Monaco à Nice en 45 minutes 24 secondes. Vingegaard a eu besoin de 1:03 de plus. Le Belge Remco Evenepoel a complété le podium de l’étape, à 1:14 du gagnant.

Au classement général, Vingegaard a terminé à 6:17 de Pogacar. Evenepoel a aussi pris le troisième rang à 9:18.

PHOTO JEROME DELAY, ASSOCIATED PRESS Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar (en jaune)

Je suis très heureux. Je ne peux pas décrire à quel point je suis heureux, après deux années difficiles au Tour de France. Cette année, tout a été parfait. Tadej Pogacar

L’Ontarien Derek Gee a pris le sixième rang de la dernière étape, à 2:31 du vainqueur, et a terminé le tour en neuvième position, à 27:21 de Pogacar. De son côté, le Québécois Hugo Houle a terminé la dernière étape en 50e position, à 5:40 de la tête. Il a également conclu le tour au 50e rang, à 3:26:55 de Pogacar.

Pogacar avait également remporté le Tour de France en 2020 et 2021.

Le Tour de France ne terminait pas à Paris comme le veut la tradition en raison des Jeux olympiques, qui commenceront officiellement dans la capitale française vendredi.

Tôt dimanche matin, des partisans ont campé près de la populaire Promenade des Anglais, à Nice, pour sécuriser un endroit qui permettrait de voir les cyclistes.

Après une attaque explosive vendredi, Pogacar avait affirmé qu’il n’essaierait pas de gagner l’étape de samedi. Cependant, il n’avait pas pu résister à la tentation et cette victoire lui avait permis de devenir le deuxième cycliste à gagner cinq étapes en montagnes lors du même Tour après l’Italien Gino Bartali en 1948.

Pogacar n’avait pas besoin de pousser dimanche non plus, avec déjà une avance de plus de cinq minutes sur Vingegaard. Il a encore une fois cédé à la tentation et a filé à vive allure sur les routes pittoresques d’Èze et Villefranche-sur-Mer, en approche de Nice.

Le Slovène a montré trois doigts en approchant l’arrivée pour sa sixième victoire d’étape du Tour, soit le même nombre d’étapes remportées durant son triomphe au Giro.

La lutte avec Vingegaard aurait peut-être été plus serrée cette année dans des circonstances différentes. Le Danois âgé de 27 ans a été hospitalisé pendant près de deux semaines en avril après une chute durant le Tour du Pays basque. Il a repris la compétition seulement au Tour de France.

« Dans des circonstances normales, j’aurais été déçu de mon Tour de France, mais après tout ce que j’ai vécu, je ne peux pas être déçu, a affirmé Vingegaard. J’aurais aimé me rendre un peu plus loin, mais c’est comme ça. J’aimerais revenir au Tour de France l’an prochain et le gagner à nouveau. Je pense que le maillot jaune est le plus beau maillot du cyclisme sur route. »

L’Équatorien Richard Carapaz a gagné le maillot à pois du meilleur grimpeur alors que l’Érythréen Biniam Girmay a enfilé le maillot vert du meilleur sprinter. Âgé de 24 ans, Evenepoel a terminé avec le maillot blanc du meilleur jeune cycliste.

« On dirait que je flotte sur un nuage. C’est très plaisant, a indiqué Girmay. Je veux simplement dire aux jeunes enfants de continuer à travailler dur et que tout est possible. »