Tour de France Une septième place pour Krists Neilands d’Israel–Premier Tech

La formation de Guillaume Boivin et d’Hugo Houle, Israel–Premier Tech, est parvenue à protéger son meneur, jeudi, lors de la 18e étape du Tour de France remportée par l’Allemand Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Le Letton Krists Neilands a su résister et terminer septième au terme des 179,5 kilomètres entre Gap et Barcelonnette.