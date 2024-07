PHOTO JEROME DELAY, ASSOCIATED PRESS

(Col De La Couillole) Tadej Pogacar a égalé un record du Tour de France, samedi, et il devrait écrire une autre page d’histoire dimanche.

Associated Press

Pogacar a devancé Jonas Vingegaard au sommet du Col de la Couillole et a remporté la 20e et avant-dernière étape du tour. Il a ainsi ajouté des secondes à son avance déjà plus que confortable.

Il s’agit d’une cinquième victoire d’étape pour Pogacar depuis le début du tour dont il est déjà deux fois champion. Le Slovène a étiré les bras au moment où il croisait l’arrivée avant d’indiquer son nombre de victoires avec ses doigts.

Le seul autre cycliste à avoir gagné cinq étapes de montagnes lors de la même édition du Tour de France est Gino Bartali, en 1948.

« Si vous m’aviez dit ça avant le début du Tour, je ne vous aurais pas cru, a affirmé Pogacar. C’est vraiment extraordinaire et je suis très content.

« [Cinq étapes], c’est plus que suffisant. Une seule aurait été suffisante. Le simple fait d’avoir le maillot jaune est suffisant. Mais vous savez, vous ne freinez pas en cyclisme ! »

Pogacar a lancé son attaque finale avec 150 mètres à faire et il a battu Vingegaard par sept secondes.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Tadej Pogacar derrière Jonas Vingegaard

Les deux hommes auront probablement les mêmes positions sur le podium dimanche, après que Pogacar eut augmenté son avance à 5 minutes 14 secondes sur Vingegaard, double champion en titre.

Remco Evenepoel, troisième au classement général, a aussi perdu de précieuses secondes. Il a pris le quatrième rang de l’étape, derrière Richard Carapaz, à 53 secondes de Pogacar. Evenepoel accuse un retard de 8:04 sur l’étoile slovène.

L’Ontarien Derek Gee a pris le 12e rang de l’étape, à 2:48 de Pogacar. Le Québécois Hugo Houle a pour sa part terminé en 46e place, à 17:22.

Le Tour de France prendra fin dimanche avec un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Le tour ne termine pas à Paris, comme le veut la tradition, en raison des Jeux olympiques, qui commencent vendredi prochain.

À moins d’un incident, Pogacar est presque assuré de récupérer sa couronne et de réussir le rare doublé avec des victoires au Giro d’Italia et au Tour de France. Le dernier cycliste à avoir gagné les deux Grands Tours la même année est le regretté Marco Pantani en 1998.

« J’ai vraiment apprécié cette étape, a dit Pogacar. Elle ne s’est pas déroulée comme prévu, mais je ne pourrai pas être plus heureux d’avoir gagné une autre étape. Il ne reste plus qu’une journée. Je pense que j’aurai aussi du plaisir demain [dimanche]. »

Consultez le classement de la 20e étape