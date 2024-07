Pascal Ackerman (en bleu à droite), coéquipier de Hugo Houle et Guillaume Boivin chez Israel – Premier Tech, a été devancé par Jasper Philipsen (à gauche) et Wout Van Aert (au centre) au fil d’arrivée de la 13 e étape, vendredi.

L’Allemand Pascal Ackerman, coéquipier des Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin chez Israel – Premier Tech, a encore une fois voulu jouer la gagne lors de la 13e étape du Tour de France, vendredi. Malheureusement pour lui, il a été devancé par deux adversaires de taille au fil d’arrivée, terminant en troisième place pour la troisième fois depuis le début de la Grande Boucle.

louis-michel LeliÈvre Sportcom

Lors de l’arrivée au sprint à Pau, dans le sud-ouest du pays, le Belge Jasper Philipsen (Apecin – deceuninck) s’est imposé pour la deuxième fois cette année en devançant tout juste son compatriote Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike).

« Pascal a manqué un peu de vitesse dans le final, mais en général, il est très constant. On peut être satisfait de ce résultat. Il a été battu par Philipsen qui est un sprinter de très grande qualité. Il va falloir passer les montagnes ce week-end, mais on va essayer de tout mettre en œuvre pour lui mardi prochain pour le prochain sprint », a indiqué Hugo Houle.

Houle a d’ailleurs participé au spectacle en début de journée en se joignant à la première échappée du jour en compagnie de son coéquipier danois Jakob Fuglsang. Quatre coureurs se sont ensuite détachés de ce groupe et le Québécois a été une fois de plus actif pour tenter de revenir sur les meneurs.

« C’était une journée très exigeante et on ne voulait pas avoir à chasser aujourd’hui (vendredi). On a réussi à prendre le bon coup, c’était le fun d’être à l’avant. On a été rattrapé par le peloton, mais j’ai réussi à demeurer dans le groupe du maillot jaune pour la fin de l’étape. Je suis très heureux de ma performance », a ajouté Houle.

Houle et Guillaume Boivin se sont finalement retrouvés pour travailler avec Ackermann, Jake Stewart et Derek Gee dans les derniers kilomètres

Boivin a pris le 67e échelon alors qu’Hugo Houle s’est classé 107e.

Au classement général, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) conserve son maillot jaune devant le Belge Remco Evenepoel de Soudal Quick-Step (+1 minute 6 secondes).

Avec les abandons de l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) et du Slovène Primoz Roglic (Red Bull – BORA – Hansgrohe), l’Ontarien Derek Gee (Israel – Premier Tech) grimpe dans le top 10 du classement général provisoire et se retrouve maintenant au 9e rang (+7 minutes 54 secondes).

« Quand un cycliste termine sur le podium au Critérium du Dauphiné, il peut aspirer à un top 10 au Tour de France. Il reste de grosses étapes, mais Derek est en forme et on va continuer de le supporter jusqu’au bout », a mentionné Houle.

La 14e étape se tiendra samedi, en montagne, entre Pau et Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet.

Clara Émond demeure en bleu au Tour d’Italie

Clara Émond (EF-Oatly-Cannondale) a conservé son maillot bleu de meilleure grimpeuse lors de la sixième étape du Tour d’Italie vendredi. La Québécoise a fait fi de la chaleur pour récupérer de précieux points lors de la première montée du jour.

Elle possède maintenant une priorité de 14 points sur sa plus proche poursuivante, la Belge Justine Ghekiere (AG Insurance – Soudal). Incommodée par la chaleur, Émond a terminé la journée tranquillement au 65e échelon.

« Ç’a été une étape très difficile. Je voulais conserver mon maillot de meilleure grimpeuse, donc en début de journée, j’essayais de suivre toutes les échappées et même d’attaquer par moment. J’ai réussi à cumuler quelques points, mais par la suite, j’ai complètement surchauffé », a commenté Clara Émond.

Magdeleine Vallières-Mill, elle aussi de l’équipe EF-Oatly-Cannondale, a également connu une bonne journée sous le chaud soleil de l’Italie. Après avoir guidé Émond en début de journée, la Québécoise a terminé au 17e rang de l’étape, 46 secondes derrière la gagnante, l’Allemande Liane Lippert (Movistar).

« J’ai essayé de m’échapper au 100e kilomètre environ, mais ça n’a pas été facile de travailler avec les filles qui étaient à l’avant et on a finalement été rattrapées. C’est cool de voir que j’étais capable de me retrouver en compagnie des bonnes grimpeuses », a indiqué Vallières-Mill.

L’action reprendra samedi au Tour d’Italie pour une étape de 120 kilomètres entre Lanciano et Blockhaus.

« On aimerait aller chercher une autre victoire d’étape ce week-end, ç’a tellement été un bon moment mercredi avec Clara ! On va également travailler fort pour qu’elle conserve son maillot de meilleure grimpeuse », a conclu Magdeleine Vallières-Mill.