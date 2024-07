Primoz Roglic avait franchi la ligne avec plus de deux minutes de retard sur le vainqueur et avec l’épaule droite en sang.

(Agen) Le Slovène Primoz Roglic, un des favoris du Tour de France, a quitté la course au matin de la 13e étape vendredi après sa lourde chute la veille, a annoncé son équipe Red Bull-Bora.

Agence France-Presse

« Après un examen détaillé de notre équipe médicale hier soir et encore ce matin, la décision a été prise que Primoz Roglic ne prendrait pas le départ aujourd’hui », a indiqué l’équipe.

Le vainqueur du dernier Critérium du Dauphiné était sixième au classement général, à 4 : 42 du maillot jaune Tadej Pogacar.

Il avait rétrogradé de deux places jeudi après une lourde chute dans le final de la douzième étape.

Éternel maudit du Tour de France, le seul grand Tour qui manque à sa collection, il avait franchi la ligne avec plus de deux minutes de retard sur le vainqueur et avec l’épaule droite en sang.

Le Slovène de 34 ans était déjà tombé sur la même épaule au Dauphiné et traîne la réputation d’aller souvent au sol, soit par manque de dextérité, lui qui est venu au cyclisme très tard après une première carrière dans le saut à ski.

Jeudi, il n’a pas pu faire grand-chose lorsque le Kazakh Alexey Lutsenko a heurté un îlot séparateur en forme de boudin qui l’a fait partir en toupie en fauchant plusieurs coureurs.

Pogacar et ses deux poursuivants au général, Remco Evenepoel (à 1 : 06) et Jonas Vingegaard (à 1 : 14) sont passés sans encombre. Pas Roglic, placé au mauvais endroit au mauvais moment et qui est passé par-dessus son vélo.