(Villeneuve-sur-Lot) La 13e étape du Tour de France vendredi entre Agen et Pau présente l’une des toutes dernières occasions pour les sprinteurs de s’illustrer avant l’arrivée en haute montagne dès ce week-end.

Agence France-Presse

Ville-étape pour la 75e fois déjà, Pau est la porte d’entrée traditionnelle des Pyrénées qui seront aux menus samedi et dimanche.

En attendant, la capitale du Béarn offre l’avant-dernière étape plate de cette 111e édition avant celle arrivant à Nîmes mardi.

« C’est l’une des dernières occasions pour les sprinteurs, car après, de Pau à Nice, il n’y aura quasiment plus de plat », explique Thierry Gouvenou, le traceur de la Grande Boucle.

Vendredi, « tout le départ est super plat, on va repasser à Nogaro où on s’était arrêtés l’an dernier, et puis on va monter quelques côtes à partir de Madiran, ajoute-t-il. Ça saute-moutonne pendant tout le final. »

À l’approche du final, les côtes de Blachon (1,5 km à 6,9 %) et de Simacourbe (1,8 km à 6,4 %) pourraient ainsi « mettre en difficulté quelques sprinteurs », avantageant ceux qui passent bien les bosses comme Jasper Philipsen ou Biniam Girmay, le porteur du maillot vert.

Le départ se fera à Agen à 13 h 30 (réel à 13 h 50). L’arrivée à Pau est prévue à 17 h 30 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h).