(Urbino, Italie) La Québécoise Clara Émond a remporté la quatrième étape du Tour féminin d’Italie, mercredi, signant du même coup sa première victoire en carrière chez les professionnelles.

La cycliste de 27 ans, originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges, a complété l’étape de 134 km reliant Imola à Urbino en trois heures, 35 minutes et 45 secondes, franchissant le fil d’arrivée 17 secondes devant l’Italienne Soraya Paladin.

Émond occupe le 27e rang du classement cumulatif de cette compétition totalisant huit étapes et 876,7 km qui culminera dimanche.

L’Italienne Elisa Longo Borghini, double médaillée de bronze olympique en cyclisme sur route, domine le classement général.

Émond s’est emparée des commandes au classement des grimpeuses.

« C’est ma première victoire d’étape et c’est très spécial de la remporter ici, au “Giro” », a déclaré Émond, qui en est à sa deuxième année en tant que coureuse professionnelle. C’est super bien et je suis fière de tout le travail d’équipe. Cela m’aidera à gagner en confiance, ce qui me manquait jusqu’ici, car je n’ai pas obtenu de bons résultats jusqu’à présent. Je suppose que ma carrière peut changer après aujourd’hui, et j’ai hâte pour la suite. »

Émond venait de passer l’examen du barreau et commençait tout juste sa carrière juridique lorsqu’elle a entrepris sa carrière de cycliste pendant la pandémie de coronavirus, en plus de faire du télétravail. Elle est devenue une cycliste professionnelle en 2023 et, alors qu’elle effectuait une maîtrise en droit du sport, elle a enfilé le maillot de meilleure grimpeuse et terminé en deuxième place du Tour féminin d’Espagne.

Elle a aussi pris part au Tour de France Femmes.