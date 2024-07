Clara Émond ne comprenait pas pourquoi les cyclistes pleuraient après une victoire. Maintenant, elle sait.

Trois après sa conversion tardive au cyclisme sur route, l’ex-skieuse alpine et bachelière en droit de Saint-Ferréol-les-Neiges a causé une grande surprise en remportant la quatrième étape du Tour d’Italie, mercredi, à Urbino.

La représentante de la formation américaine EF-Oatly-Cannondale s’est imposée à l’issue d’un raid solo d’une cinquantaine de kilomètres à travers les montagnes des Apennins.

Après une épreuve de 134 km disputée dans la touffeur du centre de l’Italie, la Québécoise de 27 ans a pu savourer le succès qui lui tendait les bras durant l’ultime montée sèche de 500 mètres sur les pavés de la vieille ville.

Tout sourire en coupant la ligne, elle a porté la main gauche à sa bouche, gage de l’incrédulité qu’elle ressentait après cette toute première victoire professionnelle dans ce qui est, sportivement parlant, la course par étapes la plus prestigieuse du calendrier féminin.

« Je ne m’y attendais pas du tout ! » a admis Émond, en pleine séance de massage à son retour à l’hôtel, une heure plus tard.

« Le début de Giro a été quand même difficile avec l’équipe. On avait de grandes ambitions pour le général. On a donc un peu changé de stratégie aujourd’hui. On voulait être super agressives et essayer d’aller en avant. Quand je suis partie, je n’aurais jamais pensé que ça se rendrait jusqu’au bout ! »

La gagnante, qui a aussi mis la main sur le maillot bleu de meilleure grimpeuse, s’est imposée avec une priorité de 17 secondes sur l’Italienne Soraya Paladin (Canyon/Sram) et de 20 secondes sur la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez). Celles-ci faisaient partie d’un groupe de six poursuivantes qui n’a jamais réussi à refermer l’avance que s’était donnée la meneuse canadienne.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @EFPROCYCLING Clara Émond a mis la main sur le maillot bleu de meilleure grimpeuse.

Après avoir traversé le fil, Émond s’est assise sur les pavés, encore sous le choc. Les émotions sont sorties quand la médecin de l’équipe l’a prise dans ses bras.

« Avant je ne comprenais pas pourquoi le monde pleurait à l’arrivée. Maintenant, je comprends vraiment. C’est tellement un court moment, mais on dirait que ça récompense d’un seul coup toutes les heures et le travail que tu mets là-dedans. C’est très spécial. »

Le « courage »

Après un départ à Imola et un passage sur le célèbre circuit de course automobile, Émond a réussi à se détacher du peloton après une ultime contre-attaque avec une centaine de kilomètres à faire. Elle a rejoint seule un quatuor de tête qui détenait alors un coussin d’une quarantaine de secondes.

Consciente qu’elle était l’unique grimpeuse du groupe, elle a largué ses partenaires dans la première difficulté du jour, une côte de 5,6 km dans la principauté de San Marino, à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Le peloton pointait à un peu plus de cinq minutes.

« Je me disais : dans le meilleur des cas, je serai déjà en avant quand les autres filles vont me rattraper », a expliqué celle dont le directeur sportif Daniel Foder a souligné le « courage ». « Ça montre que si vous vous engagez, continuez à croire et n’avez pas peur de prendre des risques, vous pouvez accomplir de grandes choses », l’a-t-il louangée dans un communiqué.

Après une deuxième montée de 6,3 km, l’audacieuse grimpeuse a craint un retour des poursuivantes dans le long faux plat de 12,9 km vers Urbino, où l’attendait un dernier mur avec une pente à 14 %. Avec un coussin d’une cinquantaine de secondes, elle se doutait que sa victoire n’était plus qu’une formalité ou presque.

« Rendu là, il faisait très chaud et je commençais à être fatiguée. J’avais presque envie de demander la différence de temps à ma directrice sportive qui était dans la voiture derrière. Je voulais prendre ça relax jusqu’à l’arrivée ! Mais j’ai quand même poussé jusqu’à la ligne. Je me suis retournée et je voyais qu’il n’y avait personne. Les 200 derniers mètres, c’était juste du plaisir ! J’ai savouré le moment. »

Parcours atypique

Avec sa victoire, Émond a bondi du 37e au 27e échelon au classement général, à 5 min 14 de la championne italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), détentrice du maillot rose depuis le contre-la-montre inaugural, dimanche. La Sherbrookoise Magdeleine Vallières Mill, l’autre Québécoise chez EF, occupe le 124e rang.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @EFPROCYCLING Clara Émond accueille Magdeleine Vallières Mills durant la cérémonie du podium.

Ex-skieuse alpine de niveau national avec le club de Mont-Sainte-Anne, Clara Émond a pris une autre direction en raison de blessures et du début de ses études en droit à l’Université Laval, où elle a pratiqué le cross-country. Elle s’est ensuite consacrée au triathlon, discipline dans laquelle elle a connu un certain succès.

L’annulation des compétitions pendant la pandémie l’a incitée à se tourner vers le cyclisme sur route en 2021. À la surprise générale, y compris la sienne, elle a remporté l’étape de montée du Grand Prix de Charlevoix, qu’elle a conclu au troisième rang du classement général.

Une saison avec l’équipe canadienne Emotional.fr-Tornatech-GSC Blagnac VS31 lui a permis de se faire remarquer en Europe par la formation française Arkéa. L’an dernier, elle a disputé le Tour de France, où elle a été la meilleure Canadienne avec une 23e place au général.

À son arrivée chez EF, Émond tenait absolument à prendre part au 35e Giro, épreuve historique du circuit féminin réputée pour ses parcours montagneux.

« Quand on parle de vélo, tout le monde pense au Tour de France, mais ceux qui s’y connaissent savent que le Giro est un des tours les plus difficiles. Je voulais vraiment le faire. Jusqu’à aujourd’hui, mon palmarès s’arrêtait à ma victoire au critérium de Boucherville ! Obtenir ma première victoire professionnelle au Giro, c’est incroyable. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X @EFPROCYCLING « Jusqu’à aujourd’hui, mon palmarès s’arrêtait à ma victoire au critérium de Boucherville ! Obtenir ma première victoire professionnelle au Giro, c’est incroyable. »

Ce l’est d’autant plus qu’Émond a effectué un retour à la compétition il y a moins d’un mois après une fracture à un coude subie lors d’une chute à la deuxième étape du Tour d’Espagne, remportée par sa coéquipière et compatriote Alison Jackson, le 29 avril.

« Les gens m’ont toujours dit que dans le vélo, il y a beaucoup de bas et quelques hauts, et qu’il faut en profiter. Je pense que c’est vrai. [La victoire] n’efface pas toutes les mauvaises courses que tu peux avoir, mais un peu. Ça va me donner vraiment confiance pour la suite. »

Clara espère pouvoir souffler jeudi lors d’une cinquième étape normalement dévolue aux sprinteuses, puisqu’elle sera sollicitée pour conserver son maillot bleu sur les trois dernières étapes, où les cols se succéderont, dont une arrivée au redoutable Blockhaus, samedi.