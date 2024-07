Hugo Houle et ses coéquipiers à l’entraînement

L’Allemand Pascal Ackermann a encore une fois terminé tout juste à court d’une victoire d’étape au Tour de France. Le coéquipier de Guillaume Boivin et Hugo Houle chez Israel – Premier Tech a pris le troisième rang de la 10e étape remportée par le Belge Jasper Philipsen, de l’équipe Alpecin-Deceuninck.

Sportcom

Quatrième au sprint de la huitième étape samedi dernier, Ackermann a conclu derrière Philipsen et l’Érythréen Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), qui visait sa troisième victoire sur la Grande Boucle.

L’équipe d’Israel – Premier Tech a protégé son sprinteur jusqu’à la fin de l’étape. Dans les derniers kilomètres, Pascal Ackerman a eu droit au soutien du Britannique Jake Stewart pour le mener jusqu’à la flamme rouge.

Philipsen a quant à lui eu l’aide du champion du monde Mathieu Van der Poel pour le propulser vers cette victoire tant attendue. Le Belge, victorieux à quatre occasions sur le Tour de France de 2023, avait fini deuxième deux fois plutôt qu’une la semaine dernière. Son accélération en fin de course n’a laissé planer aucun doute à Saint-Amand-Montrond.

La majeure partie de l’étape s’est déroulée tranquillement mardi, au lendemain de la première journée de congé des compétiteurs. Guillaume Boivin et Hugo Houle ont franchi l’arrivée de ce parcours de 187,3 kilomètres au sein du peloton, en terminant 101e et 125e.

Ackermann est le deuxième coureur d’Israel – Premier Tech à décrocher une troisième place sur ce 111e Tour de France après le Canadien Derek Gee sur l’étape précédente.

Plus d’action est à prévoir mercredi à l’occasion de la 11e étape, séparant Évaux-les-Bains et Le Lioran.

Clara Émond obtient le meilleur résultat de son équipe

La troisième étape du Tour d’Italie féminin a été disputée sur 113 kilomètres mardi et a terminé avec la montée de Toano (12,5 km, 4,9 %). La Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (SD Worx – Pro Time) a été la première à arriver au sommet. Elle l’a emporté avec une avance de six secondes sur sa coéquipière belge Lotte Kopecky, la Française Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL) et l’Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

Clara Émond s’est classée 31e, le meilleur résultat de la formation EF-Oatly-Cannondale. La Québécoise, désormais 37e au classement général, a accusé un retard de 3 minutes et 10 secondes sur la gagnante, tandis que Magdeleine Vallières-Mill a pris le 136e rang.

Les coureuses reprendront la route mercredi pour une étape de 134 kilomètres comportant trois ascensions catégorisées.