Letizia Borghesi, coéquipière de Clara Émond et Magdeleine Vallières-Mill dans la formation EF-Oatly-Cannondale.

Clara Émond et Magdeleine Vallières-Mill aident à offrir un top 10 à leur équipe

Les cyclistes Clara Émond et Magdeleine Vallières-Mill, de la formation EF-Oatly-Cannondale, participent depuis dimanche au 35e Tour d’Italie féminin. Après le contre-la-montre individuel présenté dimanche en lever de rideau, les deux Québécoises ont épaulé leur coéquipière italienne Letizia Borghesi lundi, elle qui a pris le 8e rang au sprint.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

« Il n’y a pas eu de chute, tout a relativement bien été, mais il n’y avait rien de vraiment extraordinaire non plus », a rapidement résumé Magdeleine Vallières-Mill en entrevue avec Sportcom.

Deux cyclistes se sont échappées dès le début de la journée. La Brésilienne Ana Vitoria Magalhaes (Bepink – Bongioanni) et l’Italienne Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo) ont passé la majeure partie de la journée seules en tête. Missiaggia a finalement été rattrapée par le peloton à 30 kilomètres de l’arrivée.

De son côté, Magalhaes a survécu un peu plus longtemps que l’Italienne, se faisant engloutir par le peloton avec moins de 2 kilomètres à parcourir.

C’est donc une arrivée au sprint qui a eu lieu à Volta Mantovana après les 110 kilomètres de cette deuxième étape. L’Italienne Chiara Consonni (UAE ADQ) s’est imposée devant la Belge Lotte Kopecky (SD Worx – Protime), championne du monde en titre.

Letizia Borghesi a obtenu le meilleur résultat de la formation EF-Oatly-Cannondale, aidée notamment de Magdeleine Vallières-Mill et Clara Émond.

« Aujourd’hui, mon rôle était de rester avec notre coéquipière qui vise le classement général, tout en donnant un coup de main à Letizia. Une huitième place, c’est assez bien, mais c’est certain qu’on aurait aimé la voir sur le podium », a indiqué Vallières-Mill.

Émond s’est classée 98e (+1 minute 8 secondes), alors que Vallières-Mill a franchi la ligne d’arrivée en 127e place (+3 minutes 19 secondes).

L’Italienne Elisa Longho Borghini (Lidl – Trek), vainqueure du contre-la-montre dimanche, conserve sa place au sommet du classement général provisoire avec une priorité d’une seconde sur l’Australienne Grace Brown de FDJ – SUEZ.

Le Giro va se poursuivre jusqu’à dimanche et l’objectif des membres d’EF-Oatly-Cannondale sera de prêter main-forte à la Néo-Zélandaise Kim Cazdow, elle qui visera le classement général d’ici la fin de l’évènement.

« Il y a plusieurs étapes de montagnes dans les prochains jours, il peut se passer plein de choses évidemment, mais on y va étape par étape. On espère un bon résultat au cumulatif. Comme ça n’arrive pas souvent de viser le classement général pour nous, on veut profiter du Giro pour prendre de l’expérience à ce niveau », a conclu Vallières-Mill.

La troisième étape sera longue de 113 kilomètres et se tiendra entre Sabbioneta et Toano.