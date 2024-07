Le cycliste canadien Derek Gee, qui fait équipe avec Hugo Houle et Guillaume Boivin chez Israel – Premier Tech, a terminé troisième d’une neuvième étape exigeante dimanche, au Tour de France.

luc turgeon Sportcom

Membre de l’échappée du jour qui a pris la fuite dans les premiers kilomètres de la course, Gee a été parmi les premiers à accélérer dans le dernier kilomètre. Il a été surpris par le Français Anthony Turgis (TotalEnergies) au fil d’arrivée. Le Britannique Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) a fini deuxième.

« Derek a été de toutes les tentatives pour une échappée au départ et il a finalement réussi à prendre la bonne. J’ai essayé aussi, je suis sorti un certain moment dans un groupe et je pensais que ça y allait, mais on a été rattrapés. C’est reparti par la suite, j’ai hésité un peu et j’ai manqué le bon wagon », a mentionné Hugo Houle à Sportcom.

La majeure partie de l’équipe Israel – Premier Tech est demeuré dans le peloton malgré quelques cassures, dans cette étape qui présentait plusieurs ascensions et des secteurs en graviers.

Le Danois Jakob Fuglsang est remonté durant la course dans un groupe de chasse pour conclure au 14e rang (+1 minute et 17 secondes). L’Allemand Pascal Ackermann, quatrième de la huitième étape samedi, était du groupe suivant et a fini 16e.

« Derek peut être fier de lui, il a eu une superbe étape et a effectué une belle opération au classement général. Il a été très fort ! » a souligné Hugo Houle, 43e de cette étape accidentée où « le positionnement était très important ». Guillaume Boivin, qui a eu un problème mécanique en début de course, a terminé 123e.

Il faut toujours rester concentré, c’est dur physiquement et mentalement, il y a plus de stress qu’une journée normale ! Hugo Houle

La performance de Derek Gee lui a permis de grimper au 9e rang du classement général, accusant un retard de 4 minutes et 2 secondes sur le meneur.

Les partisans ont d’ailleurs eu droit à tout un spectacle dimanche en suivant les favoris. Les attaques ont été nombreuses entre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sur les 199 kilomètres de cette étape. Au final, ils ont tous terminé ensemble à 1 minute 46 secondes du vainqueur. Pogacar a ainsi conservé le maillot jaune et son avance de 33 secondes sur Evenepoel au cumulatif.

PHOTO JEROME DELAY, ASSOCIATED PRESS Tadej Pogacar

Les cyclistes auront droit à une première journée de repos lundi.