Les sprinteurs avaient rendez-vous à Colombey-les-Deux-Eglises, samedi, au terme des 183,4 km de la 8e étape du Tour de France. L’Érythréen Biniam Girmay (Intermarché–Wanty) a signé sa deuxième victoire d’étape, tandis que l’Allemand Pascal Ackermann, coéquipier de Guillaume Boivin et Hugo Houle chez Israel–Premier Tech, a été le quatrième coureur à franchir l’arrivée.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Girmay, vainqueur de la troisième étape et détenteur du maillot vert, a eu le dessus sur le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) dans ce sprint disputé sur un faux-plat montant. Ils ont été suivis de près par le Belge Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Pascal Ackermann.

Ce dernier avait fini 6e de la cinquième étape et 9e de la sixième. Jake Stewart et Guillaume Boivin l’ont notamment aidé à bien se positionner samedi à l’approche du sprint final.

PHOTO THOMAS SAMSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Guillaume Boivin lors de l'étape de vendredi

« J’étais avec eux à la fin, mais je n’ai pas été en mesure de les aider. D’autres membres de l’équipe ont réussi à garder Pascal aux avant-postes un peu plus tôt », a mentionné Hugo Houle à Sportcom, 76e du jour.

C’est une belle quatrième place pour Pascal, il était là où il le fallait et il en a manqué un peu, mais je pense qu’on peut être fiers du travail accompli. C’est une motivation, Pascal est en forme ! Il n’est pas loin, il suffit d’avoir le bon timing et il sera capable d’aller chercher une étape. Hugo Houle

La formation EF Education–EasyPost a tenté une attaque en début de parcours, puis une deuxième un peu plus loin. Les équipes qui misaient sur leur sprinteur ont toutefois réussi à contrer les différentes tentatives, comme l’a expliqué Hugo Houle.

« Les équipes de sprinteurs ont vraiment bien géré pour bloquer la course. Ensuite, Abrahamsen en a surpris plus d’un en roulant aussi fort devant, il a fallu rouler nous aussi pour le rattraper », a souligné le Québécois, en référence au numéro du Norvégien Jonas Abrahamsen. Le coureur de l’équipe Uno-X Mobility et détenteur du maillot à pois s’est échappé en solitaire sur plus de 130 kilomètres avant d’être repris par le peloton avec 14 kilomètres à parcourir.

Aucun changement majeur à signaler au classement général, toujours mené par le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Le Canadien Derek Gee demeure le coureur le mieux classé de la formation Israel–Premier Tech, en 14e place (+5 minutes et 52 secondes).

La 9e étape de ce 111e Tour de France sera présentée sur 199 kilomètres, dimanche, à Troyes. Plusieurs ascensions sont prévues ainsi que quelques sections en gravier.

« Ça risque d’être spectaculaire à suivre, mais assez difficile pour nous », a admis Hugo Houle, qui se dit satisfait de sa forme jusqu’à présent.

« C’est de mieux en mieux, jour après jour. On peut moins se tester avec des sprints, mais des étapes plus difficiles et accidentées approchent pour la deuxième moitié du Tour. »