(Gevrey-Chambertin) Le spécialiste du contre-la-montre Remco Evenepoel n’a pas fait mentir sa réputation remportant le premier contre-la-montre du Tour de France en livrant une impressionnante performance toute en force et en précision.

Associated Press

Evenepoel a laissé tous les autres prétendants au maillot jaune derrière, y compris l’actuel meneur Tadej Pogacar.

« En ce qui concerne le reste du Tour de France, je ne crois pas qu’on pourra rejoindre Tadej, a dit Evenepoel. Quoique dans le cyclisme, on ne sait jamais. Plus la course avance, mieux je vais me sentir. Je vais me concentrer à viser le podium, je pense avoir les jambes pour ça. »

Malgré un léger problème avec sa monture près du fil d’arrivée qui lui a coûté quelques secondes, Evenepoel a maîtrisé le parcours de 25 kilomètres dans les vignobles bourguignons pour signer sa première victoire d’étape à la Grande Boucle à sa première participation.

Evenepoel a stoppé le chrono à 28 minutes, 52 secondes (28 : 52) pour devancer Pogacar de 12 secondes. Primoz Roglic a terminé troisième, à 34 secondes du vainqueur.

Cette victoire a permis à Evenepoel de demeurer en deuxième place du classement général, à 33 secondes de Pogacar. Le double champion en titre Jonas Vingegaard est troisième, à 1 : 115.

« J’ai gagné du temps par rapport à Primoz, Jonas et les autres gars. Je peux en être très heureux, a dit Pogacar. Je dois surveiller Remco maintenant, il est un peu plus près. Ces coureurs-la peuvent bien faire dans les prochaines étapes en montagne. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Evenepoel a remporté le titre mondial au contre-la-montre l’an dernier et la course sur route en 2022. Il a dû subir une intervention chirurgicale pour des fractures de la clavicule et de l’omoplate après une chute au Tour du Pays basque. Le vainqueur de la Vuelta 2022 sera le chef de file de l’équipe belge de cyclisme aux Jeux olympiques de Paris.

L’étape s’est déroulée sur un parcours plutôt plat en forêt et dans les vignobles. Une courte ascension à la Côte de Curtil-Vergy après 12 km a rendu ce contre-la-montre un peu plus douloureux pour les cyclistes en route vers Gevrey-Chambertin.

En parfaite position aérodynamique, Evenepoel a joué son va-tout dans la descente, atteignant la vitesse de 85 km/h. Il a ralenti avec un peu plus de 2,5 km à franchir, croyant à une crevaison. Quand il a rapidement réalisé que tout était en ordre, il a rouvert la machine.

« La montée a été assez difficile, parce que je voulais débuter avec vélocité, a confié Evenepoel. La descente a été technique et rapide, c’était délicat. J’ai apprécié chaque mètre de ce contre-la-montre. »

Les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin ont terminé 78e et 102e ; ils affichent les 62e et 131e places au classement général, respectivement.

Un deuxième contre-la-montre se déroulera lors de la dernière journée de course, le 21 juillet, 34 km entre Monaco et Nice.

Samedi, la huitième étape mènera le peloton à Colombey-les-Deux-Églises, où repose l’ex-président Charles de Gaulle.