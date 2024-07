(Turin) Le cycliste érythréen Biniam Girmay est devenu le premier coureur noir du continent africain à remporter une étape du Tour de France, lundi, quand il a mis la main sur la troisième étape au sprint.

Associated Press

Girmay a dédié sa victoire à « tous les Africains ».

« Nous devons être fiers. Maintenant, nous faisons vraiment partie des grandes courses. C’est notre moment, c’est à notre tour. »

Avant de célébrer sur le podium, Girmay est allé voir un groupe de partisans portant le drapeau vert, rouge et bleu de l’Érythrée.

« Il y a tout un continent qui attendait cette victoire, a déclaré Aike Visbek, le directeur de performance de l’écurie InterMarché-Wanty. C’est maintenant chose faite et ça ouvrira les vannes pour d’autres cyclistes de l’Afrique. C’est un ambassadeur dans tous les sens du terme. »

L’étape majoritairement disputée sur le plat de 231 kilomètres entre Plaisance et Turin – la plus longue étape de l’édition 2024 – a fourni une première occasion d’un sprint de masse. Mais il y aura encore quelques occasions pour les sprinteurs de se démarquer une fois que le parcours reviendra en France après les quatre premières étapes en Italie.

Girmay a coiffé Fernando Gaviria et Arnaud De Lie au fil d’arrivée.

L’Érythréen avait écrit une autre page d’histoire il y a deux ans en devenant le premier coureur noir africain à remporter une étape d’un Grand Tour au Giro. Toujours en 2022, il était devenu le premier cycliste d’un pays subsaharien à remporter une classique d’un jour à la course Gand-Wevelgem.

Cette victoire avait été assombrie après qu’on avait dû le reconduire d’urgence à l’hôpital. Girmay avait été blessé à un œil par un bouchon de prosecco qu’il venait d’ouvrir sur le podium pendant les célébrations, une blessure qui l’avait obligé à abandonner la compétition.

Pendant ce temps, la quête d’une 35e victoire d’étape de Mark Cavendish, qui constituerait un record, a de nouveau été repoussée, et le champion olympique Richard Carapaz a ravi le maillot jaune à Tadej Pogacar.

Âgé de 39 ans, Cavendish est à égalité avec Eddy Merckx à 34 victoires depuis trois ans et a repoussé son départ à la retraite pour tenter une nouvelle fois de se hisser seul en tête. Cavendish a semblé ralenti par une chute dans la dernière étape, bien qu’il ne semble pas qu’il ait été impliqué dans l’embardée.

Cavendish a franchi le fil en 113e place, mais dans le même temps que Girmay, en raison de la règle qui gèle le chrono en cas de chute dans les cinq derniers kilomètres.

« Je tentais seulement de rester debout. Je suis trop petit pour voir ce qui se passait, mais je pouvais entendre, a raconté Cavendish. Quelqu’un a glissé et je me suis préparé à me faire heurter par-derrière. Coup de chance, ça ne s’est pas produit et nous avons pu éviter tout cela. Mais avec 2,5 kilomètres à faire, c’était cuit pour nous. Je ne crois pas que personne n’ait été sérieusement blessé ; c’est le plus important. »

Pogacar a glissé au deuxième rang du classement général, avec le même temps que Carapaz, tout comme Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, double champion en titre.

Carapaz est le premier Équatorien à porter le maillot jaune dans l’histoire de la Grande Boucle.

Le Québécois Hugo Houle a terminé en 46e place et occupe maintenant le 61e rang au classement général. Guillaume Boivin a été le 168e à franchir le fil d’arrivée. Il a glissé au 115e rang du classement général.

La course retourne en France mardi, pendant la quatrième étape, première étape d’importance en montagnes avec le Col du Galibier. Les cyclistes franchiront 140 km entre Pignerol et Valloire.

« [Mardi], ce sera une journée importante, compliquée, a dit Carapaz. Je vais tout donner et tenter d’apprécier chaque moment vêtu du maillot jaune. »