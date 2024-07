Derek Gee et Guillaume Boivin avant le premier tour, le 29 juin 2024.

Le peloton roulait à plus de 60 km/h et se préparait pour le sprint final lorsque Guillaume Boivin, de l’équipe Israel–Premier Tech, a été impliqué dans une solide chute à la troisième étape du Tour de France. Malgré les nombreuses éraflures, le Québécois estime qu’il devrait être du départ de la prochaine étape, mardi.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Une première arrivée au sprint depuis le début de cette Grande Boucle a mené à un rythme soutenu lundi. Il restait 2,5 km à parcourir avant que les sprinteurs s’affrontent à Turin, en Italie, lorsque l’incident est survenu. Le Britannique Jake Stewart, coéquipier de Boivin, a aussi chuté sur la séquence.

« Ça roulait à 67 km/h et un gars est tombé sur moi, alors il n’y avait pas grand-chose à faire », a souligné Guillaume Boivin à Sportcom, avant d’y aller d’une longue énumération.

« Je n’ai rien de cassé, mais je suis éraflé de partout ! Gauche, droite, les genoux, les coudes, les épaules, les hanches, tout le dos. Ce n’est rien de grave, mais c’est sûr que ça va être raide demain [mardi] ! »

Quelques minutes plus tard, l’Érythréen Biniam Girmay est sorti victorieux au terme de la plus longue étape prévue sur ce Tour, longue de 230,8 km. Le meneur de la formation Intermarché–Wanty est ainsi devenu le premier cycliste noir africain à gagner une étape du Tour de France. Il a vaincu de peu le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) et le Belge Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

PHOTO DANIEL COLE, ASSOCIATED PRESS Biniam Girmay

L’Allemand Pascal Ackermann a signé le meilleur résultat d’Israel–Premier Tech en se classant 15e. Hugo Houle, auteur d’un top 10 la veille, et Guillaume Boivin ont respectivement fini 46e et 168e, dans le même temps que le vainqueur.

Fort d’une 14e place lundi, l’Équatorien Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) s’est emparé du maillot jaune. Il devance le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et le Belge Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) au classement général.

Il s’agissait de la troisième course disputée en sol italien. Les coureurs pédaleront dans les montagnes mardi, entre Pinerolo et Valloire. Trois importantes montées sont au programme pour cette étape de 139,6 km, soit le col de Sestrières, celui de Montgenèvre ainsi que le Galibier.

« On va espérer avoir droit à une nuit correcte, a mentionné Guillaume Boivin. C’est sûr que les prochains jours seront difficiles et ce n’est vraiment pas l’idéal, mais je devrais m’en sortir. Ça fait partie du vélo. »